Сочинение Что придаёт трагизм теме Родины в лирике С.Есенина?

«Моя лирика жива одной большой любовью – любовью к Родине. Чувство Родины – основное в моём творчестве», - говорил великий русский поэт Сергей Есенин. Он жил в очень непростое для нашей страны время – время рубежа веков. Много тяжёлых исторических событий выпало на этот период – это и Первая мировая война, и три революции…

Есенин очень любил свою Отчизну, однако переход власти в России к большевикам и несогласие Есенина с их политикой сильно отразились на судьбе поэта, а его стихам придали особый трагизм.

В ранней лирике поэт воспевал крестьянскую Русь, её пейзажи, жизнь и труд деревенских людей:

Гой ты, Русь, моя родная,

Хаты — в ризах образа. . .

Не видать конца и края —

Только синь сосет глаза.

Но время шло, а в России происходили существенные изменения. Революции следовали одна за другой. Ничего не смыслящий в политике Есенин сначала восторженно принимал их и надеялся на то, что именно они приведут его страну к счастливому будущему, превратят Россию в крестьянский рай. Символом нового времени стал для поэта красный конь. «О, вывези наш шар земной / На колею иную», - просил его Есенин.

Однако мечты великого поэта не сбылись… С грустью и отчаянием наблюдал он за переменами, происходившими в нашей стране. Не принесли революции того «мужицкого рая», которого так хотел поэт. Всё изменилось, причём очень радикально. Технический прогресс вошёл во все сферы жизни людей, и Есенин с грустью осознал, что это разрушает тот деревенский уклад жизни, который он знал, которым дорожил…

Несогласие поэта с Советской властью привело к тому, что он был вынужден уехать за границу. Однако вскоре Есенин понял, что и на чужбине ему нет места. Ненавидя, с одной стороны, Советскую власть, но, любя ту крестьянскую Русь, на которой он родился и вырос, поэт вернулся в Россию.

Есенин увидел, насколько сильно изменилась жизнь в деревне с момента его отъезда. Бедный и неприглядный деревенский быт стал другим, люди (особенно молодёжь) начали отворачиваться от религии. Поэт с грустью констатировал:

Ах, милый край!

Не тот ты стал,

Не тот.

Конечно, Есенин пытался воспеть новую Русь, которую старательно строили большевики, однако ничего из этого не вышло… Новая Россия была связана у поэта только с отрицательными образами.

Советская власть не принимала Есенина и даже объявила его «кулацким» поэтом. Его просто травили. Не выдержав всего этого, Есенин, по общеизвестной версии, повесился. Однако его имя живёт и будет жить дальше, а его стихи, пронизанные лиризмом и, особенно в зрелой лирике, трагизмом всегда будут жить в сердцах людей!.