Сочинение Что привлекло меня в поэзии Серебряного века?

“Стихи о Прекрасной Даме” — ранняя

утренняя заря — те сны и туманы,

с которыми борется душа, чтобы получить

право на жизнь

Одиночество, мгла, тишина — закрытая книга

бытия. . . там все. . . пленяет недоступностью. . .

Александр Блок



Раннее творчество Александра Блока. Первый его сборник — “Стихи о Прекрасной Даме”. В нем отразились мысли, настроение и мироощущение двадцатидвухлетнего юноши. Достаточно взглянуть на фотоснимок, сделанный в 1904 году. Какая вселенская грусть в глазах! “Трагическим тенором эпохи” назвала Александра Блока Анна Ахматова.

В первом сборнике А. Блока собраны стихотворения содержащие в себе часто противоположные взгляды на мир.

Большое влияние на поэта и его творчество оказал Владимир Соловьев. Идея двоемирия, женского начала не покидала Блока.

В ранних лирических произведениях отразилось стремление поэта постичь мир. Миром правит женское начало оно вечное, нетленное. По Блоку, человек в состоянии любви прорывается к высшим сферам бытия. Любовь поэта — постоянное ожидание.

В первом сборнике — преклонение и служение рока веч ной Прекрасной Даме и ожидание любви. Но со временем приходит осознание невозможности встречи с владеющей вселенной гармонизацией мира. Между поэтом и Дамой происходит разрыв, который поэт очень тяжело переживает. На смену светлой мечте приходят безысходность, непонятность. Появляются такие символы, как метель, вихрь, вьюга. Мерцающий свет фонаря символизирует здешний мир, белые страны, зори, лазурь — места иные, уходящие из ранней лирики А. Блока. Появляются кровавые, красные, багровые тона. Город предстает перед глазами читателя в мистическом облике. Рыцарские доспехи героя сменяются на костюм арлекина. Вместо преклоняющегося инока — хохочущий шут, фантастическое, призрачное видение: “По городу бегал черный человечек. . . ” У Блока обычная, повседневная жизнь переплетается с мистической, нереальной.

Но, несмотря на противоречивость мыслей, основные мотивы, взгляды ранних стихотворений А. Блока сохранились на протяжении всего творчества поэта. Цикл стихотворений о Прекрасной Даме — это попытка слияния индивидуальной души поэта с мировой душой.

Сборник “Стихи о Прекрасной Даме” имеет три раздела, внутренне связанных между собою; через них как бы осуществляется драматическое движение творческой мысли поэта: это разделы-главы — “Неподвижность”, “Перекрестки”, “Ущерб”.

В первом разделе, “Неподвижность”, собраны стихи, непосредственно обращенные к Прекрасной Даме. Название раздала сходно со стихотворением В. Соловьева “Бедный друг! Истомил тебя путь. . . ”:



Смерть и Время царят на земле, —

Ты владыками их не зови;

Все, кружась, исчезает во мгле,

Неподвижно лишь солнце любви.



и само понятие “неподвижность” Блок вкладывает глубокий философский смысл, и оно в его поэтическом иносказании имеет много оттенков. Самый несомненный из них выражает идею постоянства, верности, рыцарского служения, выражающие самое главное, “сокровенное и несказанное”.



О, Святая, как ласковы свечи,

Как отрадны Твои черты!

Мне не слышны ни вздохи, ни речи,

Но я верю: Милая — Ты.



“Неподвижность” — поэтический пролог ко всему творчеству Блока.

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