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Сочинение Что произойдет в городе после приезда настоящего ревизора?

    Они стояли в тех же позах,
    В безмолвной странной тишине.
    Не описать их чувства в строках,
    Их мысли где-то в глубине.
    У каждого свои мыслишки.
    Но все боятся одного –
    Что их коварные делишки
    Теперь не спрятать ни за что.
    Сквозник-Дмухановский горюет:
    «Мошенник обманул меня!»
    (Теперь весь Петербург узнает,
    Что опозорили тебя).
    Жена и дочь его, наверно,
    Еще не поняли всего.
    Они мечтали о Ромео,
    А оказалось все - враньё!
    Лука Лукич белее снега.
    Не может он придти в себя:
    «Как после длительного бега
    Сердечко бьется у меня!»
    Почтмейстер Шпекин изогнулся,
    В клубок, как кошка, он свернулся.
    За ним Коробкин с острым взглядом,
    И два помещика тут рядом.
    Стояли бы так целый час,
    Да вот чиновника приказ.
    Не даст покоя старикам.
    Что делать бедным хитрецам?
    Решают дружно все они
    Пойти в гостиницу одни.
    Да только больно трусоват
    Огромный богачей отряд.
    Все начинают дружно врать,
    Что им проблем не занимать,
    Что тяжело им жить, как вдруг
    Почтмейстер всех собрал вокруг:
    «Нам нужно денег накопить,
    Чтоб ревизора подкупить. »
    «Но наши кошельки пусты!» -
    Сказали дружно все они.
    А время шло, часы прошли,
    Пока надумали они
    Все ревизору рассказать,
    Всего лишь чуточку соврать.
    А в это время ревизор,
    Пока шел бурный разговор,
    Решил тут время не терять
    И стал весь город проверять.
    Проверил тюрьмы и суды,
    Увидел, что дома бедны,
    Что в школах дисциплины нет,
    И в Петербург он шлет ответ.
    Вы понимаете, конечно,
    Что написал он в Петербург?
    И всем запомнится навечно,
    Как было плохо людям тут.
    А с «властью» стали разбираться,
    Заставили их всех собраться,
    В Сибирь не стали посылать,
    Но вот добро должны отдать.
    А в это время Хлестаков
    Решил поэзией заняться.
    Но он ведь, знаете, каков?
    Все стало сразу получаться.
    Эта история смешна,
    Но в ней глубокий смысл сокрыт.
    Читайте книгу до конца,
    Ведь мудрость где-то рядом спит. .

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