Сочинение Что произойдет в городе после приезда настоящего ревизора? (по пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор»)

Комедия Гоголя «Ревизор» заканчивается на «самом интересном месте» – все чиновники во главе с городничим узнают, что к ним приехал настоящий ревизор. Для героев комедии это настоящий шок, именно поэтому в немой сцене они застыли в самых нелепых и смешных позах.

Что значит для чиновников уездного города N. приезд настоящего ревизора? С одной стороны, им нужно будет опять прилагать усилия, чтобы проверяющий не заметил или посмотрел сквозь пальцы на все нарушения, происходящие в городе. А этих нарушений огромное количество.

Вспомним, что во всех сферах жизни уездного города дела идут из рук вон плохо. В суде все решается не по справедливости, а по закону взятки. Даже внешний вид здания суда говорит о том, что здесь не может совершаться правосудие. Недаром городничий просит судью Ляпкина-Тяпкина убрать из передней «гусей с гусенками», а присяжного заседателя хотя бы какое-то время заставить не пить.

В больницах города людям не помогают выздороветь, а пускают дела на самотек, от чего многие «мрут, как мухи». Мы видим, что врач Христиан Иванович практически не говорит по-русски и плохо разбирается в медицинских вопросах. Он, вместе с попечителем богоугодных заведений, совсем не заботится о состоянии больных, а думает, впрочем, как и все, лишь о своей выгоде.

Такое же плачевное положение дел мы наблюдаем и в области образования, и в области внешнего обустройства города, и во всех других сферах. В N царит взяточничество, коррупция, несправедливость.

С приездом настоящего ревизора чиновникам опять придется всячески ухищряться, чтобы «задобрить» проверяющего. Опять нужно будет создавать видимость благополучия и активной работы в городе, опять нужно будет пытаться давать взятки и прочее.

Но если вдруг случится чудо, и ревизор окажется честным? Если вдруг он не захочет брать взятки и делать вид, что не видит никаких нарушений? Если вдруг этот важный чиновник из Петербурга будет честно делать свою работу и «вскрывать» нарушение за нарушением?

Тогда, конечно, чиновникам не поздоровится. Минимум, что им грозит, это потерять свои должности. А ведь многие могут и просто попасть за решетку – стоит ревизору открыть какие-то документы или выслушать купцов и других жителей города.

Но - это в идеале. Гоголь показывает нам, что коррупцией пропитаны все слои общества в России, все сферы, все стороны жизни. Нарушения царят везде. И такое положение дел поддерживают самые высокие чиновники, вплоть до государя императора. И поэтому вполне возможно, что чиновников уездного города N лишь пожурят, кого-то, может быть, снимут с должностей, но не более того. А возможно, и ревизору из Петербурга не поздоровится – и он «получит свое» за то, что вовремя не закрыл глаза, а пошел в своей работе до конца.

Таким образом, мне кажется, что даже после приезда настоящего ревизора положение чиновников и положение дел в уездном городе не изменится. По большому счету, все останется по-прежнему, потому что система, сложившаяся в городе N, царит во всей Россией, складывалась веками и поддерживается чиновниками самого высокого ранга. .