Сочинение Что произойдет в городе после приезда настоящего ревизора?
Они стояли в тех же позах,
В безмолвной странной тишине.
Не описать их чувства в строках,
Их мысли где-то в глубине.
У каждого свои мыслишки.
Но все боятся одного –
Что их коварные делишки
Теперь не спрятать ни за что.
Сквозник-Дмухановский горюет:
«Мошенник обманул меня!»
(Теперь весь Петербург узнает,
Что опозорили тебя).
Жена и дочь его, наверно,
Еще не поняли всего.
Они мечтали о Ромео,
А оказалось все - враньё!
Лука Лукич белее снега.
Не может он придти в себя:
«Как после длительного бега
Сердечко бьется у меня!»
Почтмейстер Шпекин изогнулся,
В клубок, как кошка, он свернулся.
За ним Коробкин с острым взглядом,
И два помещика тут рядом.
Стояли бы так целый час,
Да вот чиновника приказ.
Не даст покоя старикам.
Что делать бедным хитрецам?
Решают дружно все они
Пойти в гостиницу одни.
Да только больно трусоват
Огромный богачей отряд.
Все начинают дружно врать,
Что им проблем не занимать,
Что тяжело им жить, как вдруг
Почтмейстер всех собрал вокруг:
«Нам нужно денег накопить,
Чтоб ревизора подкупить. »
«Но наши кошельки пусты!» -
Сказали дружно все они.
А время шло, часы прошли,
Пока надумали они
Все ревизору рассказать,
Всего лишь чуточку соврать.
А в это время ревизор,
Пока шел бурный разговор,
Решил тут время не терять
И стал весь город проверять.
Проверил тюрьмы и суды,
Увидел, что дома бедны,
Что в школах дисциплины нет,
И в Петербург он шлет ответ.
Вы понимаете, конечно,
Что написал он в Петербург?
И всем запомнится навечно,
Как было плохо людям тут.
А с «властью» стали разбираться,
Заставили их всех собраться,
В Сибирь не стали посылать,
Но вот добро должны отдать.
А в это время Хлестаков
Решил поэзией заняться.
Но он ведь, знаете, каков?
Все стало сразу получаться.
Эта история смешна,
Но в ней глубокий смысл сокрыт.
Читайте книгу до конца,
Ведь мудрость где-то рядом спит. .