Сочинение Что произойдет в городе после приезда настоящего ревизора?

Они стояли в тех же позах,

В безмолвной странной тишине.

Не описать их чувства в строках,

Их мысли где-то в глубине.

У каждого свои мыслишки.

Но все боятся одного –

Что их коварные делишки

Теперь не спрятать ни за что.

Сквозник-Дмухановский горюет:

«Мошенник обманул меня!»

(Теперь весь Петербург узнает,

Что опозорили тебя).

Жена и дочь его, наверно,

Еще не поняли всего.

Они мечтали о Ромео,

А оказалось все - враньё!

Лука Лукич белее снега.

Не может он придти в себя:

«Как после длительного бега

Сердечко бьется у меня!»

Почтмейстер Шпекин изогнулся,

В клубок, как кошка, он свернулся.

За ним Коробкин с острым взглядом,

И два помещика тут рядом.

Стояли бы так целый час,

Да вот чиновника приказ.

Не даст покоя старикам.

Что делать бедным хитрецам?

Решают дружно все они

Пойти в гостиницу одни.

Да только больно трусоват

Огромный богачей отряд.

Все начинают дружно врать,

Что им проблем не занимать,

Что тяжело им жить, как вдруг

Почтмейстер всех собрал вокруг:

«Нам нужно денег накопить,

Чтоб ревизора подкупить. »

«Но наши кошельки пусты!» -

Сказали дружно все они.

А время шло, часы прошли,

Пока надумали они

Все ревизору рассказать,

Всего лишь чуточку соврать.

А в это время ревизор,

Пока шел бурный разговор,

Решил тут время не терять

И стал весь город проверять.

Проверил тюрьмы и суды,

Увидел, что дома бедны,

Что в школах дисциплины нет,

И в Петербург он шлет ответ.

Вы понимаете, конечно,

Что написал он в Петербург?

И всем запомнится навечно,

Как было плохо людям тут.

А с «властью» стали разбираться,

Заставили их всех собраться,

В Сибирь не стали посылать,

Но вот добро должны отдать.

А в это время Хлестаков

Решил поэзией заняться.

Но он ведь, знаете, каков?

Все стало сразу получаться.

Эта история смешна,

Но в ней глубокий смысл сокрыт.

Читайте книгу до конца,

Ведь мудрость где-то рядом спит. .