Сочинение Что прославляет и осуждает Горький в романтических произведениях?

Имя Максима Горького стоит в ряду величайших имен русской и мировой литературы. Первый период творчества Горького связан с романтическими произведениями. В них писатель, желая разбудить скучные лица современников, увязших в погоне за деньгами, материальными благами, предлагает необычных героев. Он использует при этом нетрадиционные рассказы, в основе которых лежат легенды («Макар Чудра», «Старуха Изергиль»), песни («Песнь о Буревестнике», «Песнь о Соколе»), сказка («Девушка и Смерть»).



В образе юноши Ларры (герое легенды, рассказанной старухой Изергиль) Горький осудил такие человеческие пороки, как эгоизм, крайний индивидуализм, самовлюбленность. Ларра действительно необычный герой: он сын женщины и орла. Ларра убивает девушку только за то, что она не захотела идти с ним, то есть не из каких-то любовных или философских убеждений, а исходя из собственных вожделений. Ларра, считающий себя самым выдающимся на земле, увидел в отказе девушки оскорбление своей чести.



Возмущенные поступком юноши соплеменники решили наказать Ларру одиночеством и свободой. Выслушав их, юноша громко смеялся, как ему казалось, над глупостью людей. Он еще не понимал, какая это страшная кара. Он был неуязвим и всегда одинок. Тысячи лет жил он, но не было рядом с ним никого – ни матери, ни жены, ни друга, ни родины. Он искал смерти, но напрасно…



Величайшее благо – жизнь - становится для него каторгой. В проблему свободы и несвободы Горький вносит такой нюанс: свобода в одиночестве не есть свобода. Свобода имеет ценность только тогда, когда связана с обществом, близкими и дорогими людьми, дружбой, любовью, заботой о любимом человеке и о своем ребенке. Свобода – вовсе не синоним одиночества. Я думаю, легенда о Ларре учит не быть самовлюбленными нарциссами, холодными, амбициозными эгоистами.



Герой другой легенды – юноша Данко – антипод Ларры. Он ради свободы своего племени идет на великую жертву. Если от жалкого Ларры осталась тень, вечно блуждающая по земле, то о подвиге Данко напоминают потомкам красивые голубые искры.



Когда-то очень давно в глуши лесов, среди болот, мучаясь от болотного смрада, сырости, темноты жило племя. И был среди этих людей некий Данко, красивый, сильный, мужественный. Он взял на себя миссию – вывести своих соплеменников из тьмы лесов и болот к свету, теплу. Долго шли они… И вот измученные люди стали роптать, ругать Данко за то, что он, такой молодой и неопытный, взялся за это тяжкое дело, что он погубит их.



Писатель осуждает соплеменников Данко за их эгоизм, черную неблагодарность по отношению к человеку, который готов на все ради них… И тогда юноша вырвал из своей груди сердце и высоко поднял его над головой. Оно «пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца» и освещало путь заблудившимся людям. Горящее сердце Данко помогло им выбраться из гнилого болота.



«- Что сделаю я для людей?! – сильнее грома крикнул Данко, и вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой.



Оно пылало так ярко, как солнце и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.



- Идем! – крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людей».



Много воды утекло с тех пор, а подвиг смельчака Данко остался жить в народе. И все потому, что он «любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни… всегда есть место подвигам».



В образе Данко Горький прославил тех людей, которые готовы пойти на все ради прекрасного будущего человечества, ничего не требуя при этом взамен, не требуя ни наград, ни почестей. Именно такие люди совершают великие подвиги, величайшие открытия, часто жертвуя ради этого всем: здоровьем, благами, даже жизнью.



Горькому дороги люди, ценящие свободу.



Прекрасна влюбленная пара – Рада и Лойко Зобар. Почему писателю так дороги цыгане, почему он так часто делает их героями своих произведений? Цыгане, цыганский табор для Горького – олицетворение свободы, вольной жизни. Красота цыган под стать природе.



Лойко Зобар отказался выполнить условие гордячки Рады, которую очень любит, - опустится перед ней на виду у всего табора на колени. Но Лойко не такой человек, чтобы встать перед кем-то на колени. Он принимает свое решение: вонзает на виду всего табора острый нож в сердце любимой девушки, но и сам опустился у ног Рады, сраженный ножом отца возлюбленной, старого солдата Данилы. Так завершилась история любви этих молодых людей, красивых «и душой, и телом», гордых людей, отдавших предпочтение смерти, нежели жизни без воли.



Главную заслугу Горького-романтика я вижу в том, что он ввел в литературу смелых, необычных, свободолюбивых людей, готовых к подвигам во имя великой идеи. .