Сочинение Что роднит Хлестакова и городничего (по комедии «Ревизор»)

Комедия Николая Васильевича Гоголя “Ревизор” имела шумный успех у демократически настроенной публики и резкое неприятие тех, кто увидел в персонажах себя.

Николаю Васильевичу Гоголю удалось создать правдивые образы почти реально существующих героев. Самыми яркими в галерее образов комедии являются Городничий и Хлестаков. Несмотря на разницу в летах, они очень похожи. Оба мошенники. Но если Сквозник-Духановский умудренный опытом, закоренелый взяточник и казнокрад, то Хлестаков из молодых, да ранних. Несмотря на свой юный возраст, он уже успел развратить свою душу бездельем, пьянством и настоящей ненавистью к труду. Хлестаков, пожалуй, хуже городничего. Тому приходилось добиваться в жизни всего самому. На старости лет он дослужился до городничего и теперь хочет получить наибольшую выгоду от службы.

Хлестаков же дворянин по рождению, ему открыты пути к образованию, службе на благо отечества, но он предпочел праздную и разгульную жизнь. В небольшом по объему произведении Гоголь сумел вывести типичные характеры, ставшие на долгие годы нарицательными именами для взяточников, бездельников и вралей. Недаром это творение Гоголя называют бессмертным. .