Сочинение Что роднит городничего и Хлестакова? (по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»)

Главными действующими лицами комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», без сомнения, являются городничий и Хлестаков.

В произведении эти герои выступают как противники. Городничий принимает Хлестакова за ревизора, присланного в их уездный город с проверкой. Задача Сквозник-Дмухановского заключается в том, чтобы скрыть от Хлестакова «следы своей деятельности», ведь дела в городе идут из вон рук плохо. В городе царит взяточничество, воровство, коррупция, произвол. Антон Антонович это прекрасно знает, поэтому делает все, чтобы «подмаслить» проверяющего – с помощью взяток заставить его закрыть глаза на все нарушения в городе.

Хлестаков, в свою очередь, поначалу боится городничего, потому что считает, что тот отправит его в тюрьму за неуплату долгов в гостинице. А позже, поняв, за кого его принимают, герой начинает пользоваться щедростью городничего и чиновников, обманывать их.

В финале комедии «борьба» городничего и Хлестакова достигает своего пика: «Сосульку, тряпку принял за важного человека! Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком! Разнесет по всему свету историю».

Кажется, что Сквозник-Дмухановский и Хлестаков – совершенно разные люди. Однако, если присмотреться, внимательно, они имеют много общего.

Оба героя прекрасно умеют приспосабливаться к ситуации. Так, Сквозник-Дмухановский свысока относится к своим подчиненным, с ними он часто груб и несправедлив: «Чш! экие косолапые медведи - стучат сапогами! Так и валится, как будто сорок пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги! Где вас черт таскает?»

Зато с вышестоящими Антон Антонович – сама любезность и внимательность. Приняв за ревизора Хлестакова, Сквозник-Дмухановский с ним очень вежлив, угодлив. Он старается во всем угодить Ивану Александровичу, предугадать его малейшее желание, лишь бы «ревизор» остался доволен.

То же и Хлестаков. Вспомним, как он обращается со своим слугой Осипом («А, опять валялся на кровати?) или трактирным слугой («Ну, хозяин, хозяин. . . Я плевать на твоего хозяина! Что там такое?»). И совсем по-другому герой разговаривает с городничим: «Напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке».

Кроме того, и Антон Антонович, и Хлестаков не гнушаются брать взятки, обманывать. Так, Иван Александрович взял деньги у всех чиновников, выпросил, якобы взаймы, огромную сумму денег, зная, что не вернет ее. А о том, что городничий берет взятки с жителей города и своих подчиненных, мы узнаем еще в самом начале комедии: «… за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки. . . »

Но и у этих, казалось бы, совершенно аморальных людей, есть свои потаенные мечты. И они связаны с их высоким положением в обществе. Оказывается, городничий мечтает стать генералом, обладать всеми генеральскими привилегиями, пользоваться уважением и славой: «Ведь почему хочется быть генералом? - потому что, случится, поедешь куда-нибудь - фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед: «Лошадей!» И там на станциях никому не дадут, все дожидается: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь».

Хлестаков также мечтает быть «птицей высокого полета» - все его «враки» чиновникам и семье городничего говорят именно об этом. Герой грезит быть кем-то значимым, заслуживающим уважение, всеобщее почитание и благоговение.

Однако оба героя обманываются в своих надеждах – мы понимаем, что им никогда не получить того, о чем они грезят. Мечты Хлестакова и городничего оказываются разбитыми и неисполненными.

Таким образом, обоих героев комедии «Ревизор» объединяет то, что они являются «людьми системы» - того зла, что царит в стране. Гоголь показывает, как эта аморальная и антидуховная система уродует людей, превращает их в ничтожества, способные на любую низость. Эта система убивает в людях душу, делая их глубоко несчастными. .