Сочинение Что сближает роман Замятина «Мы» и роман Салтыкова-Щедрина «История одного города»?

«История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина и роман Замятина «Мы» были написаны в разное время, даже в разных веках. Их жанр также различен: «История одного города» - сатирический роман-хроника, роман «Мы» - антиутопия, роман-предупреждение. Различны герои этих произведений, различен язык, художественные приемы…

Но, несмотря на все отличия, данные романы имеют и общие черты. Мне кажется, что в главном эти произведения схожи: оба они посвящены теме судьбы России и его народа.

Салтыков-Щедрин, сатирически изображая историю России, заботится о ее современном положении, о судьбе ее народа. Он, критически выводя портреты российских правителей и русского народа, переживает за судьбу отчизны, всеми силами старается открыть глаза, помочь проанализировать, дать направление развития.

Замятин в своем романе, показывая безрадостное настоящее некоего Единого государства, предупреждал своих читателей о возможном ближайшем будущем России. Анализируя все то, что он видел вокруг, писатель делал устрашающие прогнозы. В обществе будущего все доведено до автоматизма, и люди здесь уже не похожи на людей. Это скорее машины, действующие строго по команде.

В основе всего их поведения лежат указания великой Скрижали. Жители Единого государства просыпаются, засыпают, едят, пьют, гуляют только по команде и в строго определенные часы. Их интимная жизнь происходит только по расписанию и только с человеком, который записан именно на него.

Государство старается полностью контролировать жизнь своих горожан. Они обязаны правильно мыслить, правильно чувствовать. Естественно, легко предположить, что любое свободомыслие здесь просто недопустимо. Поэтому неудивительно, что бунт, организованный героями романа, оказывается подавленным, а его участники казненными или сломленными.

Удивительно и страшно, что предсказания Замятина сбылись: террор Сталина, ГУЛАГи, уничтожение генофонда нации.

Таким образом, оба данных произведения посвящены судьбе России и ее народа. Описывая прошлое («История одного города») и будущее («Мы»), писатели беспокоятся о настоящем своей отчизны. На основе анализа истории России и ее настоящего Салтыков-Щедрин и Замятин делают выводу о ее будущем, которые пугают художников. Они стремятся предупредить о грозящей опасности, исправить ситуацию, помочь своей стране и ее народу встать на правильный путь. .