Сочинение Что шепчет нам осенний лес… (по произведениям М. Пришвина)

М. Пришвин – классик русской литературы 20 века. В его произведениях огромную роль играет родная природа. Героями творений Пришвина становятся не только люди, но и птицы, животные. Читая рассказы этого писателя, удивляешься его наблюдательности, доброте, силе сердечного участия в мире всего живого.

«Кладовая солнца» - сказка-быль. Ее герои – маленькие сироты Настя и Митроша. Они живут совсем взрослой жизнью, но не утратили способность воспринимать мир по-детски, верить в чудеса. Поэтому они понимают, что каждая травинка в лесу, каждый кустик – живые, с ними можно найти общий язык

Однажды ребята отправляются в лес за сладкой клюквой. Они хотят найти заветную поляну, которая «вся красная, как кровь, от одной клюквы». Во время трудного пути на Блудово болото дети вспоминают, как отец учил их всматриваться в окружающую природу, понимать речь животных, ненавидеть исконного крестьянского врага – волка.

Пришвин говорит нам, что лес – это живое существо. Герои, попав туда, оказываются под властью этой волшебной страны. Она впускает их довольно легко: «Дети без особого труда перешли эту приболотицу в предрассветной темноте». При восходе солнца брату и сестре открылось Блудово болото, как какое-то огромное море.

Важно, что писатель в своем произведении дает сведения из самых разных наук. Он рассказывает о строении болота, его происхождении. Блудово болото было когда-то самым настоящим морем, а теперь оно состоит из топей и холмов.

Мы видим, что матушка-природа благосклонна к своим питомцам: «Борина Звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку, покрытую и теперь, в апреле, темно-зеленой брусничной травой». Дети наблюдают за жизнью леса и его обитателей, им понятна эта жизнь, потому что они – тоже ее часть. Вот на куст села птичка. Все ее перышки дрожат от напряжения – она стремится сказать какое-то слово, но не может. Ей вторит бекас – «небольшая серая птичка с носом длинным, как сплющенная шпилька». Он раскатывается в воздухе «диким барашком». Где-то рядом «жив, жив!» кричит кулик кроншнеп, чуть поодаль тетерев бормочет и чуфыркает, белая куропатка хохочет, как ведьма.

В одном приветственном возгласе сливаются голоса зайца, водяной выпи, журавлей. Вся природа радуется наступлению нового дня: «И вдруг стало свежо и бодро, как будто вся земля сразу умылась, и небо засветилось, и все деревья запахли корой своей и почками».

Но писатель показывает, что лес может наказать детей, которые в чем-то ослушались или уклонились от устоявшихся лесных законов. Природа предупреждала брата и сестру, что они неправильно поступают, разделившись у Лежачего камня. Всеми силами лес пытался остановить детей: «Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце с его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул. Сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, на все Блудово болото зарычали, завыли, застонали». Даже волк в это время вылез из своего логова: «Он стал над завалом, поднял голову, поставил единственное ухо на ветер, выпрямил половину хвоста и завыл». Но все было напрасно.

Сказка-быль М. М. Пришвина заканчивается хорошо. Митраша из-за своего упрямства оказался на Блудовом болоте. В борьбе за жизнь ему помогла собака Травка. Ну а Настя, увлеченная сбором ягод, на некоторое время забыла о брате. Она «еле передвигает за собой корзину, вся мокрая и грязная, прежняя золотая курочка на высоких ножках».

Голодный Митраша и уставшая Настя встретились уже под вечер. Они продолжили свой путь вместе, как уже двести лет «живут» вместе на Блудовом болоте ель и сосна.

Книга рассказов Пришвина «Лесная капель» также погружает нас в мир природы, мир леса. Из нее мы узнаем о целебных свойствах клюквы, о значении леса для человека, о том, как охотник устраивает облавы на волков, какие повадки у зайца и лисицы, у волка и у тетерева, почему надо, особенно на болоте, держаться твердой тропы, и что собой представляют большие торфяные болота и т. д.

Читая книги Пришвина, начинаешь понимать, что жизнь природы идет по своим мудрым глубинным законам. И если их нарушать, то будет нарушена вся жизнь, в том числе, и человека. Поэтому если для рыбы нужна чистая вода — будем охранять наши водоемы. Если в лесах, степях, горах обитают разные ценные животные — будем охранять наши леса, степи, горы.

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