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Сочинение Что сказала мама

    Однажды во время каникул, перед уходом на работу, мама попросила нас с братом убраться в квартире. Мы позавтракали, посмотрели телевизор. Мне позвонили друзья, и мы пошли гулять на улицу. Я катался на велосипеде, потом мы играли в футбол. После обеда гонял на роликах. Друг дал новую компьютерную игру. Пока я её установил, потом немного поиграл, время подошло к вечеру…
    Пришла с работы мама. В квартире ничего не убрано. Я начал оправдываться. А мама сказала: «Сделал дело, гуляй смело!». .

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