Сочинение Что такое «базаровщина»

“Я нужен России. . .

Нет, видно, не нужен. ”

И. С. Тургенев



“Он в своих произведениях обыкновенно обращал внимание на вопрос, стоявший на очереди и уже смутно начинавший волновать общество”, — так писал об И. С. Тургеневе Н. А. Добролюбов, характеризуя необыкновенную способность писателя откликаться на “злобу дня”.

Именно Тургеневу, стороннику реформистского преобразования России, удалось первым в нашей литературе изобразить революционера-демократа. Необыкновенно значимо само название романа “Отцы и дети”. Конфликт либералов-отцов и новой, неведомой, только еще зарождающейся силы в лице Евгения Базарова составляет идейную основу романа.

С первых же страниц перед нами предстает человек, глубоко убежденный в правоте своих идей и целей. Не уступать ни в чем ради достижения великой своей задачи — вот кредо Базарова. Никаких сомнений, быть последовательным, твердым, даже порой жестоким к себе и окружающим, — борьба не обходится без жертв. Все, начиная с одежды и кончая образом жизни, — отличает Базарова от остальных действующих лиц. Мало того, все это часто просто шокирует их. Да, странный человек. Не странный — “новый” человек. “Новый”? Но откуда он взялся? Результат воспитания? Да, но только самовоспитания. Все, чего добился Базаров, — результат упорного, каждодневного труда. Путь его — путь разночинца, труженика. Он — труженик науки, неутомим в своих экспериментах, полностью поглощен любимым делом. А делая “дело””, невозможно не отрицать все то, что мешает тебе в достижении цели. Цель Базарова поистине грандиозна — “расчистить месте ”, то есть сокрушить всю неправду в государственном, социальном, религиозном, культурном укладе России. Из сегодняшнего дня трудно оправдать жесткость и даже жестокость Базарова, но его необходимо понять. Ведь трудно, необычайно трудно бороться с неправдой в одиночку. В одиночку? Но ведь у него, кажется, есть единомышленники. Нет. И в этом вся трагичность его положения. В романе Тургенева у Базарова нет ни одного настоящего союзника, так что говорить о “базаровщине” как типическом явлении можно, только выйдя за пределы романа. Ситников и Кукшина просто опошляют его идеи. Они лишь с восторгом следуют новой моде — отрицать всё и вся. Отрицать ради отрицания. У Базарова не может быть с ними ничего общего. Аркадий Кирсанов лишь в начале романа кажется нам единомышленником и верным учеником своего старшего друга. Но проходит юношеский пыл, и Аркадий понимает, насколько ему Базаров чужд. Истина в данном случае глаголет устами Кати Одинцовой: “Он (Базаров) хищный, а мы с вами ручные”. Нельзя хотеть быть сильным, энергичным, это должно быть в существе твоем. И это есть у Базарова.

Любовная линия романа — отношения Базарова с Одинцовой — не является самой главной, как в других произведениях Тургенева. Действительно, “базаровский” тип человека, неспособного поставить всю свою жизнь на карту любви, не был органичен для писателя. Поэтому мы видим Базарова несколько “со стороны”. Однако важно, что “новый” человек в “старой” истории сумел оказаться на высоте: живая жизнь для него оказывается важнее первоначальных теоретических установок, и он сумел глубоко и страстно полюбить.

Однако безответная любовь не может свести этого сильного человека с избранного им пути, и он продолжает делать свое “дело”. Но почему же он все-таки погибает? Значит, он не мог существовать в то время?

Так считал Тургенев, либерал по убеждениям. Понимая силу “нигилистов”, писатель не видел их живой связи с бытием страны. Отсюда, видимо, эта фраза Базарова на смертном одре: “Я нужен России.

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