Сочинение Что такое дружба?

Каждому человеку необходим друг – человек, близкий тебе по духу, тот, с кем интересно проводить время. Друг – этот тот человек, кто поддержит тебя и в горе, и в радости, кто всегда постарается помочь советом и делом.

Но все ли из нас умеют дружить? И вообще – что такое настоящая дружба? Бывает так, что два человека постоянно общаются, много времени проводят вместе, но у кого-то из них случается беда или радость, и крепкой дружбы как не бывало. Про таких людей обычно говорят, что они не выдержали испытания. Кто-то из них испугался неприятностей другого, не захотел вмешиваться, беспокоиться… А бывает и еще страшнее – один друг начал завидовать другому: его успехам, радостям, победам… Недаром говорят, что настоящая дружба проверяется не столько бедой, сколько радостью.

Так что же такое, по моему мнению, настоящая дружба? Я думаю, что она должна быть проверена годами. Когда люди дружат много лет, то они вместе пережили очень многое и прошли «испытание на прочность». Настоящий друг, я думаю, желает тебе только хорошего, всячески старается помочь, сделать твою жизнь лучше. Это не значит, что он всегда говорит тебе только приятное, совсем нет! Наоборот, настоящий друг может сказать, один из немногих, всю правду в лицо, открыть тебе глаза на что-то, показать, где ты был неправ. Ведь это очень важно – вовремя остановить или направить в нужную сторону, помочь понять твои ошибки.

Настоящий друг никогда не предаст, не променяет тебя на какие-то выгоды или блага. Ему можно позвонить в любое время суток и рассказать обо всем, что у тебя на душе, поделиться и получить поддержку.

Конечно же, дружба – это понятие двустороннее. Два человека в равной степени должны дорожить своими отношениями, оберегать их, стараться сохранить. И тогда, на мой взгляд, дружба будет по-настоящему крепкой и долговечной. .