Сочинение Что такое духовная красота человека?

Красота - понятие очень индивидуальное. Чем один человек будет восхищаться, на то другой даже и не посмотрит, а если посмотрит, то очень удивится. С чем это связано? Наверное, ученые смогли бы объяснить этот факт с точки зрения генетики или психологии. А мы просто принимаем как факт - красота индивидуальна. Это первое.

Второе – красота заставляет восхищаться. Красота притягивает, она несет в себе какую-то положительную энергию, очищает и просветляет. Поэтому можно сказать, что красота имеет высшую природу, она божественна.

Красивыми могут быть многие предметы и объекты. Красивыми могут быть животные. Красивыми могут быть люди. Что для меня красивый человек? Каким он должен быть, чтобы я им восхищалась?

В толковом словаре Ожегова дается несколько определений слову «красивый». На первом месте здесь стоит значение «полный внутреннего содержания, высоконравственный». На втором - «доставляющий наслаждение взору, приятный внешним видом, гармоничностью, стройностью, прекрасный». И только на третьем месте – «привлекающий внимание, эффектный, но бессодержательный».

Таким образом, на первый план авторы этого словаря выносят внутреннюю, духовную красоту. И для меня одной внешней красоты мало. Да и что такое внешняя красота? Как дать ей определение? Что это - правильные черты лица, красивая кожа, определенный цвет глаз? Мне кажется, что нет, вернее, не только это.

Лично для меня внешне красивый человек – это человек со светящимися глазами, веселый и жизнерадостный, человек с открытой улыбкой, прямо смотрящий на тебя во время разговора. Значит, красота определяется для меня скорее внутренними качествами?

Безусловно, я считаю, что красивый человек должен быть уверен в себе, полон собственного достоинства, даже величествен. Эти качества, несомненно, отражаются и на внешности человека, придают ему благородство, даже аристократизм. Такие черты проявляются во всем облике человека: в его мимике, жестах, походке. Здесь важно сделать еще одно замечание: красивый человек – это не только красивое лицо. Это впечатление, которое создается от всего облика человека: его лица, фигуры, манеры одеваться и манеры говорить, от его мимики и жестов.

Кроме того, красивый человек должен быть умным и образованным человеком. Ум для меня - вообще самое главное качество в человеке. Мне кажется, что если есть ум, то очень многие качества приложатся. Умный и уверенный в себе человек просто не может быть некрасивым.

Еще, на мой взгляд, для внешней красоты человека очень важен уровень его общей культуры. Эта культура будет проявляться во всем: как человек выглядит, что он носит, как ведет себя, какие книги читает, какую музыку слушает, о чем мечтает.

Для меня очень важно, чтобы человек был веселым и жизнерадостным, чтобы он светился счастьем и оптимизмом. Что может быть прекраснее широкой улыбки, искрящихся радостью глаз, легкой летящей походки?

Кроме того, красивый человек, на мой взгляд, это увлекающийся человек, умеющий любить и дружить. Это человек, которому интересно жить в мире, в своей стране. Это человек, для которого нет преград, рамок и стереотипов. В общем, наверное, это свободный человек, умеющий пользоваться и наслаждающийся своей свободой в полной мере.

Таким образом, наверное, духовно красивым я считаю гармоничного человека. Вот ключевое слово, как мне кажется, для определения внутренней красоты. «Гармония» для меня – синоним слова «красота». Только человек, находящийся в ладу с собой, может выглядеть и быть красивым. Только человек, нашедший «золотую середину» между внутренним и внешним, может называться красивым. Только человек, находящийся в гармонии с жизнью и самим собой, может быть счастливым.

Следовательно, выстраивается цепочка, определяющее мое представление о духовной красоте: гармоничный – счастливый – красивый. Я думаю, что она верна для большинства людей на нашей планете. .