Сочинение Что такое хлестаковщина? Кто из героев пьесы Гоголя Ревизор явно заражен этой болезнью?

В «Ревизоре» Гоголь задумал посмеяться над тем, что «действительно достойно осмеяния всеобщего». Он в пьесе решил «собрать в одну кучу все дурное в России, какое он тогда знал, все несправедливости». Тема «Ревизора» сама по себе носила острый политический характер, но обличительный смысл произведения углубляется тем, что писатель представил не пороки отдельных чиновников, а присущие большинству их ложные понятия об обязанностях. Благодаря этому, маленький захолустный городок, где царил произвол и не было даже полицейского порядка, где власти образуют группу мошенников и грабителей, воспринимается как символ всей николаевской системы.



Идейный смысл комедии наиболее четко раскрывается в образах чиновничества. Среди них нет ни одного положительного. Гоголь изображает их порочными. Образ Хлестакова становится одним из самых ярких типов, созданных писателем, совершенно новый в мировой литературе. И до Гоголя в комедиях высмеивались обманщики и плуты, лгуны и хвастуны, моты и волокиты. Характер Хлестакова более сложен: ему не чужда ни одна из перечисленных черт, но все они обобщены в более сложном общественном явлении, получившем название «хлестаковщина», которое стало нарицательным.



Хлестаков – наивный баловень, «пустейший дворянчик», прожигающий средства своего отца-мошенника. Он самый обыкновенный человек и, как говорится, «без царя в голове», вместе с тем воплощение нахальства. Всеми его поступками руководит мелкое тщеславие, желание пустить пыль в глаза и сыграть роль, чином выше своего собственного. Он, по характеристике автора, и «лгунишка, и подляжка, и трусишка». Хлестаков может совершить любую подлость просто потому, что он лишен понятия о добре и зле. Он лжет просто из тщеславия, чтобы похвастаться своим воображаемым положением в обществе. Его образ имеет собирательное значение. По сути, Хлестаков – это порождение бюрократического режима, пустоты и упадка крепостного общества. Черты хлестаковщины повторялись в тысячах реальных происшествиях, во многих людях. Итак, что же такое в самом деле Хлестаков? «Молодой человек, чиновник и пустой, как называют, но заключающий в себе много качеств, принадлежащих людям, которых свет не называет пустыми. Это лицо должно быть тип многого разбросанного в разных русских характерах… и ловкий гвардейский офицер окажется иногда Хлестаковым, и государственный муж иногда кажется Хлестковым».



По сути, все персонажи пьесы несут в себе черты хлестаковщины: честолюбие, карьеризм, трусость, притязание на образованность при явном невежестве, подлость, лживость, душевная пустота, грубость. По моему мнению, эти черты есть и в образе городничего. Он – не злодей по натуре, но «более всего озабочен тем, чтобы не пропускать того, что плывет в руки». Он считает взяточничество вполне естественным явление, которое определяется только чином и общественным положением взяточника. Не брезгуя ничем, городничий предпочитает, однако, крупные куши, он спокойно кладет в свой карман деньги, отпущенные на строительство церкви, представив ложный рапорт, что «она начала строится и сгорела». Он предстает чрезвычайно опытным и хитрым мошенником. Поэтому в ожидании ревизора он держится достаточно бодро, надеясь обмануть и его. Панический страх городничего охватывает лишь при вести, что ревизор инкогнито живет в городе неделю. Как и Хлестакову, ему присущи лживость, грубость и мошенничество.



В комедии отрицательно изображается и поместное дворянство. Добчинский и Бобчинский – бездельники, переносчики городских вестей, сплетники, лгуны – ничем не отличаются от других чиновников. Хлестаковщина включает в себя все пороки властвующих кругов. Это повсеместное явление, порожденное укладом крепостнического общества. Такие, как Хлестаков, будут жить всегда. .