Сочинение Что такое хлестаковщина? (По комедии Н. В. Гоголя "Ревизор")

Появление комедии "Ревизор" в 1836 году вызвало в обществе приподнятое волнующее чувство. Весна этого года подарила зрителям встречу с настоящим шедевром. Более 160 лет прошло с тех пор, однако комедия "Ревизор" не утратила актуальности и своего звучания и сегодня. Не нужно далеко ходить за примерами. Вспомним отрицательных героев популярных "милицейских" сериалов — чем не герои Гоголя, только сделавшиеся более хладнокровными и жестокими?

Сам Гоголь отмечал, что Хлестаков является самым трудным образом в пьесе. В рекомендациях для актера, исполнявшего эту роль, Гоголь достаточно глубоко раскрывает характер этого персонажа. Хлестаков совершил все свои подвиги в уездном городе абсолютно непреднамеренно. Хлестакова можно сравнить с балетным танцовщиком — двигаясь по пространству пьесы, он оживляет ход всего действия, выступает настоящим двигателем сюжетного развития комедии. Хлестаков блестяще сыграл роль ревизора перед уездными чиновниками, только к середине четвертого действия начиная понимать, что его принимают за несколько "государственного человека". Что чувствует при этом лжеревизор? Кажется, ничего.

Поведение Хлестакова поражает всех чиновников уездного города. По их мнению, ревизор очень хитер и изворотлив и с ним нужно держать ухо востро. Характерно, что никому и в голову не пришло, что Хлестаков просто отчаянный враль. В

каждой из создавшихся ситуаций он ведет себя как гениальный актер. Можно себе представить, как трудно было театральному актеру, впервые исполнявшему роль Хлестакова, — актера, играющего ревизора.

Хлестакова не следует расценивать как злого или жестокого человека. Сам по себе он совершенно безвреден, и окружающие могут сделать из него что угодно: хоть инкогнито из Петербурга, да еще с секретным предписанием, хоть ничтожного столичного чиновнишку. Своеобразие характера, точнее, отсутствия характера Хлестакова состоит в том, что у него практически отсутствует память о прошлом и раздумье о будущем. Хлестаков сосредоточен на настоящей минуте, и в пределах этой минуты способен достичь высочайшего артистизма. Он с легкостью и даже некоторой грацией меняет свои обличья. Среди целиком списанных с натуры уездных чиновников этот абсолютно вымышленный персонаж производит незабываемое впечатление. Наверное, можно сказать, что для уездных чиновников такое страшное событие, как приезд ревизора из столицы, было похоже на своеобразный праздник: жутковатый, но интересный. Хлестаков им страшен и вызывает их восхищение уже тем, что он на вид вовсе не похож на человека, способного жестоко карать виновных.

Николай Васильевич Гоголь хорошо знал жизнь мелкого петербургского чиновничества, 'что позволило ему дать в образе Хлестакова утрированный и собирательный тип поверхностно образованного фанфарона. Хлестаков с удовольствием употребляет ради красоты слога подхваченные от кого-то и дурно понятые французские словечки, штампы тогдашней художественной литературы. В то же время в речи Хлестакова встречаются и вульгарные выражения. Гоголь сделал реплики Хлестакова отрывистыми: этот персонаж духовно нищ и совершенно неспособен на чем-либо остановить свое внимание. Современник Гоголя Аполлон Григорьев дал характеристику этого персонажа: "Хлестаков, как мыльный пузырь, надувается под влиянием благоприятных обстоятельств, растет в собственных глазах и глазах чиновников, становится все смелее и смелее в хвастовстве. . . "

Влияние комедии "Ревизор" на российское общество было огромным. Фамилия Хлестаков стала употребляться как имя нарицательное. А хлестаковщиной стали называть любое безудержное фразерство, ложь, беззастенчивое хвастовство в сочетании с крайней несерьезностью. Гоголю удалось проникнуть в самую глубину русского национального характера, выудив оттуда образ лжеревизора — Хлестакова. По мнению автора бессмертной комедии, всякий русский человек хоть на минуту делается Хлестаковым, независимо от своего социального положения, возраста, образования и так далее. На мой взгляд, преодоление хлестаковщины в себе самом можно считать одним из основных путей самосовершенствования каждого из нас. .