Сочинение Что такое лирическая поэзия?

Лирическая поэзия получила свое название от греческого слова "лира". Это музыкальный инструмент, игрой на котором древние греки аккомпанировали себе, когда пели. Самое название лирической поэзии указывает на ее близкую связь с музыкой: та и другая выражают различные сердечные чувствования.



В то время как эпос изображает мир внешний (объективный), предмет лирики — внутренний (субъективный) мир поэта, его личные чувствования, вызванные каким-либо предметом или явлением.



К лирической поэзии относятся не только те стихотворения, в которых поэт выражает свои чувствования непосредственно, от своего лица (например, "Молитва" Лермонтова", "Опять на родине" Пушкина), но также и те, в которых он выражает их посредственно, то есть воображением внешних предметов и явлений, которое от начала и до конца проникнуто его чувством, его душевным настроением (например, "Тучки" Лермонтова, "Лес" Кольцова).



Лирическая поэзия служит для выражения сильных чувств, а так как они обыкновенно не бывают продолжительными, то и лирические произведения всегда бывают невелики. Тогда как эпические произведения составляют иногда целые тома (например, поэмы, романы), лирические в большинстве случаев состоят из нескольких строк. Выразил поэт свое чувство — и кладет перо. Если же он, несмотря на то что чувство его охладело, будет продолжать писать, то его лирическое произведение не вызовет у читателей соответствующего настроения: передается только искреннее чувство.



По своему происхождению лирика делится на два вида: на народную, устную, и литературную, письменную.



Устную лирику составляют те лирические песни, которые слагаются неграмотным народом устно и устно передаются от поколения к поколению. Это песни обрядовые и песни бытовые. В обрядовых песнях, которыми сопровождались религиозные обряды, выражаются религиозные чувства народа; в бытовых — чувства, вызванные условиями жизни вообще и семейной в частности.



Отличительные свойства большинства русских народных песен следующие: изобразительность языка; нежность и задушевность, объясняемые мягкостью народного характера; искренность и глубина чувства; народ излил в своих песнях только то, что пережил и перечувствовал на самом деле; грустное содержание и унылый напев.



Письменную лирику составляют те лирические произведения, которые создаются не безграмотным народом, а отдельными лицами — писателями.



Элегия — лирическое стихотворение, в котором поэт выражает чувство грусти, вызванное каким-либо печальным явлением. "Элегия" в переводе с греческого языка значит траурная, печальная, грустная песнь.



Жуковский впервые познакомил русскую читающую публику с этим видом лирических произведений своими переводами ("Сельское кладбище" Грея, "Опять ты здесь, мой благородный гений" Гете) и оригинальными элегиями ("Теон и Эсхин"). Кроме того, прекрасные образцы элегии встречаются в произведениях Пушкина ("Безумных лет угасшее веселье", "Брожу ли я вдоль улиц шумных"), Лермонтова ("И скучно и грустно", "Выхожу один я на дорогу", "Ангел", "Парус"), Некрасова ("Слезы матери"), Никитина ("Вырыта заступом яма глубокая").



Вообще русская литература особенно богата элегиями. Еще Пушкин заметил, что "печалию согрета гармония наших муз". Причина этого — тяжелые условия русской жизни.



Сатира — лирическое произведение, в котором выражается насмешка или негодование, вызванные каким-либо общественным явлением, достойным порицания, по мнению поэта. Сатира первоначально возникла в Греции, но высшего своего развития, как по форме, так и по содержанию, достигла в Риме, где получила и свое название.



В русской литературе первым сатириком был Кантемир; затем замечательный своими сатирами Дмитриев ("Чужой толк"), Пушкин ("Деревня"), Лермонтов ("Дума", "Первое января"), Некрасов ("Железная дорога", "Размышления у парадного подъезда"), А. Толстой. Сатира имеет большое общественное значение и притом не только серьезная, но и легкая, шутливая: кто посмеялся над изображенным злом, тот постарается от него уклониться, чтобы не быть смешным ни в своих, ни в чужих глазах. От сатиры следует отличать эпиграмму, то есть сатирическое стихотворение, направленное против одного какого-нибудь лица.



Баллада — небольшой поэтический рассказ с примесью чудесного, сверхъестественного, фантастического. Слово "баллада" в переводе с языка кельтов значит народная песня. Впервые баллада появилась в Англии. Образовалась она из слияния рыцарских преданий с местными героическими сказаниями. Духи и привидения играют видную роль в этих народных песнях и придают им мрачный, таинственный характер.



Жуковский первый познакомил русских читателей с немецкими и английскими балладами в своих высокохудожественных переводах: "Ленора" Бюргера, "Кубок", "Граф Габсбургский", "Поликратов перстень", "Ивиковы журавли" Шиллера, "Суд Божий над епископом" Саути и многие другие. Им же написаны несколько оригинальных баллад: "Светлана", "Ахилл" и т. д.



Пушкин придал нашей балладе национальный характер, заимствуя содержание ее из русских народных преданий и поверий. Таковы, например, "Песнь о вещем Олеге", "Утопленник", "Бесы". .