Сочинение Что такое любовь в представлении леди Макбет?

Любовь. . . Каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался над тем, что это такое, но, согласитесь, дать однозначный ответ на этот вопрос не может никто. Сколько всего сказано, сколько написано по этому поводу, а между тем здесь по-прежнему остается какая-то загадка, тайна, разгадать которую человечество так, наверное, никогда и не сможет. Кто знает, быть может, это и к лучшему. . .

Многие русские писатели в своих произведениях пытались разгадать загадку, найти ответы на непростые вопросы: что такое любовь? Каково ее влияние на человека? Почему одних она облагораживает, делает лучше и чище, а других толкает на самые ужасные преступления? В своем очерке “Леди Макбет Мценского уезда” Лесков, изображая подлинную драму любви, пытается ответить на все эти вопросы. Повесть “Леди Макбет Мценского уезда”, названную самим автором очерком, часто истолковывали как мелодраму с грубым эротизмом, с натуралистическими подробностями в описании уголовных преступлений. На самом деле это совсем не так. Натурализм и эротика не являются самоцелью для художника, а служат ему для верного воспроизведения своеобразных особенностей рисуемого быта.

Лесков создал не натуралистическое произведение, а настоящую любовную драму. И пусть эта драма груба, порой вульгарна и неотделима от кровавых преступлений. Но как же иначе могла защитить себя и утвердить свои права в примитивной и дикой среде провинциального купечества вдруг освободившаяся от гнета страсть?!

Катерина Львовна была рано отдана замуж “не по любви или какому влечению, а так, потому что Измайлов к ней присватался, а она была девушка бедная, и перебирать женихами ей не приходилось”. С той поры началась для Катерины скучная и однообразная жизнь. Эта непомерная скука “не раз наводила на молодую купчиху тоску, доходящую до одури. . . но никто, как водится, не обращал на эту скуку ее ни малейшего внимания”. Так было на протяжении пяти лет.

И вот “на шестую весну Катерины Львовниного замужества” загорелась на темном небосклоне ее жизни яркой звездочкой первая любовь. Появился у них в имении новый приказчик Сергей, который вскоре стал единственным смыслом ее жизни. “Катерина Львовна теперь готова была за Сергея в огонь, в воду, в темницу и на крест. Он влюбил ее в себя до того, что меры ее преданности ему не было никакой. Она обезумела от своего счастия. . . ”.

Ради любимого человека Катерина идет на убийство свекра, мужа, а затем и маленького племянника. И если первые два убийства еще как-то можно оправдать, ссылаясь на то, что Катерина хотела защитить себя, Сергея и свою любовь, то убийство невинного ребенка просто не укладывается ни в какие рамки. А между тем инициатором этого был Сергей, именно он толкнул Катерину на ужасное злодеяние: “И пошел и пошел Сергей играть Катерине Львовне на эту ноту, что стал он через Федю Лямина самым несчастным человеком, лишен будучи возможности возвеличить и отличить ее, Катерину Львовну, предо всем своим купечеством”.

Катерина сполна отплатила за свою любовь и за те преступления, которые совершила ради любимого. Но не каторжные работы были для нее самым жестоким наказанием, хуже самой смерти было то, что Сергей от нее отвернулся, ведь он по-прежнему оставался единственным смыслом ее жизни: “. . . Для нее не существовало ни света, ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радостей; она ничего не понимала, никого не любила и себя не любила. Она ждала с нетерпением только выступления партии в дорогу, где опять надеялась видеться с своим Сережечкой”.

Катерина отдавала последние деньги ради того, чтобы увидеться с любимым, а он растоптал ее любовь и жестоко унизил. На глазах Катерины он заигрывал с другой: “Я ее, может, и никогда не любил, а теперь. . . да мне вот стоптанный Сонеткин башмак милее ее рожи, кошки эдакой ободранной”. Это была последняя капля, которая переполнила чашу унижений и обид, нанесенных Сергеем. “Катерина Львовна дрожала. Блудящий взор ее сосредоточивался и становился диким. . . Еще минуту — и она вдруг вся закачалась, не сводя глаз с темной волны, нагнулась, схватила Сонетку за ноги и одним махом перекинулась с нею за борт парома”. Катерина выбрала смерть, прихватив вместе с собой соперницу.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--