Сочинение Что такое любовь в произведениях Куприна?

Тема любви – наверное наиболее часто затрагиваемая в литературе, да и в искусстве вообще. Именно любовь вдохновляла величайших творцов всех времен на создание бессмертных произведений. В творчестве многих писателей эта тема является ключевой, к их числу принадлежит и А. И. Куприн, чьи три основных произведения – «Олеся», «Суламифь» и «Гранатовый браслет» - посвящены любви, представленной однако автором в разных проявлениях.

Наверное нет более загадочного, прекрасного и всепоглощающего чувства, знакомого всем без исключения, чем любовь, ведь с самого рождения человек уже любим своими родителями и сам испытывает, пусть безотчетно, ответные чувства. Однако для каждого любовь имеет свой особенный смысл, в каждом своем проявлении она неодинакова, уникальна. В этих трех произведениях автор изобразил это чувство с позиций различных людей и у каждого из них оно имеет разный характер, при этом суть ее остается неизменной – она не знает границ.

В рассказе «Олеся», написанной в 1898 году, Куприн описывает глухую деревушку Волынской губернии , на окраину Полесья, куда судьба забросила Ивана Тимофеевича, "барина", городской интеллигента. Судьба сводит его с внучкой местной колдуньи Мануйлихи, Олесей, которая завораживает его своей необычайной красотой. Это красота не светской дамы, а дикой лани, живущей на лоне природы. Однако не только внешность привлекает Ивана Тимофеевича в Олесе: Молодой человек восхищён самоуверенностью, гордостью и дерзостью девушки. Выросшая в глубине лесов и почти не общаясь с людьми, она привыкла относиться к незнакомым людям с большой осторожностью, однако встретившись с Иваном Тимофеевичем, она постепенно влюбляется в него. Тот подкупает девушку своей непринуждённостью, добротой, интеллигентностью, ведь для Олеси все это необычно, ново. Девушка очень рада , когда молодой гость часто навещает её. В один из таких визитов она, гадая по его руке, характеризует читателю главного героя как человека «хотя и доброго , но только слабого», признаётся, что доброта его «не сердечная». Что сердце у него «холодное , ленивое», и той, которую он “будет его любить” , принесёт он, хотя и невольно, “много зла”. Таким образом, со слов юной гадалки, Иван Тимофеевич предстаёт перед нами как эгоист, человек, неспособный к глубоким душевным переживаниям . Однако, несмотря ни на что, молодые люди влюбляются друг в друга, полностью отдаваясь этому всепоглощающему чувству. Влюбляясь, Олеся проявляет свои чуткую деликатность, врождённый ум, наблюдательность и такт, её инстинктивные знания тайн жизни. Более того, её любовь открывает огромную силу страсти и самоотверженности, обнаруживает в ней великий человеческий талант понимания и великодушия. Олеся готова на всё ради своей любви: пойти в церковь, терпя издевательства деревенских жителей, найти в себе силы уйти, оставив после себя лишь нитку дешёвых красных бус, представляющих собой символ вечной любви и преданности. Образ Олеси для Куприна является идеалом открытого, самоотверженного, глубокого характера. Любовь возвышает её над окружающими, даря ей радость, но в то же время делая ее беззащитной, ведёт к неизбежной гибели. По сравнению с великой любовью Олеси даже чувство Ивана Тимофеевича к ней во многом проигрывает. Его любовь более похожа порой на мимолетное увлечение. Он понимает, что девушка не сможет жить вне природы, окружающей ее здесь, но все же, предлагая ей руку и сердце, подразумевает, что она будет жить с ним в городе. При этом, он не задумывается о возможности отказаться от цивилизации, оставшись жить ради Олеси здесь, в глуши.

Он смиряется с положением, даже не делая попыток изменить что-либо, бросив вызов сложившимся обстоятельствам. Наверное, будь то настоящая любовь, Иван Тимофеевич разыскал бы возлюбленную, сделав для этого все возможное, но, к сожалению, он так и не понял, что упустил.

Тему взаимной и счастливой любви А . И . Куприн раскрыл и в рассказе «Суламифь», повествующем о безграничной любви богатейшего царя Соломона и бедной рабыни Суламифь, работающей на виноградниках. Непоколебимо крепкое и страстное чувство поднимает их выше материальных различий, стирая границы, разделяющие влюбленных, еще раз доказывая силу и мощь любви. Однако, в финале произведения автор разрушает благополучие своих героев, убивая Суламифь и оставляя Соломона в одиночестве. По мнению Куприна, любовь - это светлая вспышка, открывающая духовную ценность человеческой личности, пробуждающая в ней всё лучшее, что скрыто до поры в глубине души.

Совсем иную любовь изображает Куприн в рассказе «Гранатовый браслет». Глубокое чувство главного героя Желткова, мелкого служащего, «маленького человечка» к светской даме княгине Вере Николаевне Шеиной приносит ему столько страданий и мук, так как любовь его безответна и безнадежна, сколько и наслаждения, поскольку она возвышает его, волнуя душу и даря радость. Скорее даже не любовь, а обожание, оно столь сильно и безотчетно, что даже насмешки не умаляют ее. В конце концов, осознав несбыточность своей прекрасной мечты и потеряв надежду на взаимность в своей любви, а также во многом под давлением окружающих Желтков решает покончить жизнь самоубийством, но даже в последний миг все его мысли лишь о возлюбленной, и, даже уходя из жизни, он продолжает боготворить Веру Николаевну, обращаясь к ней словно к божеству: "Да святится имя Твое". Лишь после смерти героя та, в которую он был так безнадежно влюблен осознает, “что та любовь , о которой мечтает каждая женщина , прошла мимо неё”, жаль что слишком поздно. Произведение глубоко трагично, автор показывает, как важно вовремя не только понять другого, но и, взглянув в свою душу, быть может найти там ответные чувства. В "Гранатовом браслете" есть слова о том, что "любовь должна быть трагедией"; мне кажется, что автор хотел сказать, что прежде чем человек осознает, духовно дойдет до того уровня, когда любовь – это счастье, наслаждение, он должен пройти через все те трудности и невзгоды, что так или иначе сопряжены с ней.

Любовь в произведениях Куприна искренна, преданна и бескорыстна. Это такая Любовь, которую мечтает однажды обрести каждый. Любовь, во имя и ради которой можно принести в жертву что угодно, даже собственную жизнь. Любовь, которая пройдет сквозь любые преграды и барьеры, разделяющие тех, кто искренне любит, Она одолеет зло, преобразив мир и наполнив его яркими красками, а, самое главное, сделает людей счастливыми. .