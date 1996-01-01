Сочинение Что такое массовая культура?

И сонная, бездонная стихия

Топила нас,

И темная огромная Россия

Давила нас.

А. Белый



Современный мир в целом не очень-то прельщает переход в иные миры, в иное бытие, включая и переход, предусмотренный Библией. Человечеству скорее по душе лишь знакомство с этими мирами через художественные произведения, через средства массовой информации. Это вполне понятно: катастрофа на экране — совсем не то, что в собственном доме или собственной жизни, так же как и потрясающие изменения бытия.

Мне кажется, истоки так называемой массовой культуры находятся в катастрофической истории человечества: две мировые войны, ядерные и экологические катаклизмы свежи в памяти людей. Поэтому с каждой новой мировой катастрофой крепнут стереотипы массовой культуры, потребительская ориентация средств массовой информации.

Вспомним феноменальный успех у западного зрителя фильма “На следующий день”, вышедшего в США в разгар ядерного противостояния с СССР. Фильм имитировал ядерную войну на планете: города превращены в руины, на землю опускается ядерная тьма, наступает ядерная зима и т. д. Когда смотришь подобные фильмы в домашней уютной обстановке, возникает ощущение того, что безысходные катастрофы существуют не в природе, а только в воображении художников. Особенно мощно ощущается наплыв массовой культуры в наши дни. Все эти горящие отели, теряющие управление авиалайнеры, победители герои-супермены так же словно помогают нам выстоять в мире реальных катастроф. Кстати, если взять для примера прошедший 1996 год, то он по количеству реальных катастроф почти сравнялся с катастрофами, подаваемыми к нашему столу средствами массовой информации. Стало быть, массовая культура сегодня добилась небывалого расцвета: мы уже почти не различаем настоящих катаклизмов от их имитации. Герои-супермены, с руками по локоть в крови, как бы говорят нам: “Мы убиваем ради жизни”.

Сегодня массовой культуре уже тесно с рамках земного мира, она все больше обращается к изображению космической темы. На экранах возникают фильмы, в которых сюжетом уже является война миров. Но и здесь массовая культура оставляет потребителю спасительную лазейку: мы убеждаемся, что и космические катастрофы преодолимы, хотя и ценой титанических усилий и жертв.

Итак, массовая культура, по-моему, принимает как должное гибель, распад, разрушение. Подача новостей средствами массовой информации тоже строится на обыгрывании этих трагических моментов нашей жизни. Они выносятся на первые полосы газет и журналов, показываются по телевидению в самое удобное для массового зрителя время суток.

Массовая культура, как всегда, проявляет большую гибкость. Психика потребителя не в состоянии выдержать сплошной напор только катастрофического. Поэтому с таким материалом начинает успешно как бы соперничать секс. Он создает ощущение стабильности жизни. Различные эротические шоу, групповой секс, цинизм и пренебрежение ценностями настоящей культуры подаются, по-моему, как разрядка подсветка огнями преисподней нашего серого существования в вечном страхе перед катастрофами.

Массовая культура живуча. Она приносит большие барыши, экономически стабильна, в то время как настоящая то и дело оказывается “на панели”. Стихи не печатают, картины не покупают, на спектакли духовного содержания спросу нет. Но самое удивительное, что сами деятели истинной культуры часто изменяют ей с массовой. В пример могу привести знаменитых артистов, рекламирующих ширпотреб и противозачаточные средства.

Можно было бы расстроиться, если бы данные явления были присущи только нашему времени. Но мы не одиноки в истории. Известно, например, что великий русский духовный мыслитель Николай Бердяев писал в “Самопознании”: “Мне очень свойственно эсхатологическое чувство, чувство приближающейся опасности, катастрофы и конца света. . . Я исповедую активно-творческий эсхатологизм, который призывает к преображению мира. . . ”

Видимо, массовая культура прикрывается прежде всего стремлением к “преображению мира” от друга-унитаза на красочном плакате, наклеенном в вагоне метро, до высшего человеческого существа, побеждающего в борьбе миров.

Итак, от массовой культуры человечеству никуда не деться, поэтому, я считаю, нам остается быть хотя бы не слепыми и бездумными ее потребителями, стараться осмыслить соблазны, которые она предлагает, и распознавать ложь, на которой она строится. .