Сочинение Что такое настоящая дружба?

Толковый словарь Ожегова дает такое определение дружбе: «Дружба - близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов». Я думаю, что это определение очень верно.

Я считаю, что друзьями могут называться лишь те люди, рядом с которыми человек становится самим собой. В обществе этих людей он не боится показаться смешным, глупым, неинтересным. Потому что друзья – это те люди, которые принимают тебя таким, какой ты есть.

Еще мне бы хотелось заметить, что самые длительные браки построены, как мне кажется, на дружбе. Дело в том, что состояние влюбленности часто проходит, уходит острота чувств, и брак в такой ситуации оказывается под угрозой. Но союзы, в которых после страсти остается крепкая дружба, как правило, сохраняются на всю жизнь. Я считаю, что именно в таких браках супруги становятся по-настоящему близкими людьми.

Настоящие друзья могут помочь человеку в любых, самых тяжелых для него, ситуациях. Но, кстати, я считаю, что дружба в большей степени проверяется радостью, чем бедами. Попадая в неприятные ситуации, человек может найти помощь и поддержку у своих приятелей. А вот порадоваться, разделить счастье способны лишь друзья. От чего-то человек устроен так, что в чужой беде он видит какое-то успокоение для себя: « У меня все не так плохо», «Как хорошо, что меня беда обошла стороной». А вот чужим успехам порадоваться куда труднее. Начинается простая человеческая зависть. В итоге получается, что друзья проверяются счастьем, потому что искренне радоваться вместе с тобой способен только настоящий товарищ.

Итак, как же зарождается дружба? На самом деле, в жизни практически невозможно спрогнозировать свои отношения с тем или иным человеком. Бывает, что симпатия возникает сразу же, с первых минут общения. И тебе начинает казаться, что уж эти-то отношения на века. Но… проходит какое-то количество времени, и ты понимаешь, что этот человек вовсе не «твой». В том смысле, что на самом деле у вас так мало общего и, по большому счету, вы очень по-разному смотрите на жизнь. Бывает же совсем наоборот. С первого взгляда ты не ожидаешь от человека ничего, кроме улыбок и приветствий при встрече. Но после какого-то количества времени ты начинаешь присматриваться к нему и понимать, что этот человек тебе интересен и, возможно, он станет твоим другом.

Теперь, пожалуй, стоит пояснить смысл, который я вкладываю в выражение «свой человек». Мне кажется, что есть несколько типов взаимоотношений между людьми. Первый тип: вы общаетесь с человеком очень хорошо, несмотря на то, что во многом несхожи. Возможно, у вас разные музыкальные пристрастия, вы предпочитаете разную литературу и вряд ли договоритесь, на какой фильм пойти в кинотеатре. Но это не столь важно. Главное, что у вас одинаковый жизненный стержень. То есть, вы смотрите на жизнь под одним углом и одинаково воспринимаете важные жизненные события. Вы – свои люди.

Второй тип: вы схожи в музыкальных, литературных и прочих вкусах, но жизнь воспринимаете кардинально по-разному. Я считаю, что такие дружеские союзы вряд ли будут держаться долго.

Крепкое товарищество между совершенно разными по своей сути людьми может завязаться лишь в экстремальных ситуациях. Я имею в виду боевых товарищей, с которыми человек прошел войну. Такое страшное событие в жизни очень скрепляет людей. Об этом написал свой замечательный роман Э. М. Ремарк.

«Три товарища» - это произведение о любви, дружбе, о людях, прошедших первую мировую войну. Поколение этих людей принято называть «потерянным». Главный герой романа, Роберт Локамп, попал на войну совсем еще юнцом. Пройдя все ужасы войны, он вынес оттуда осознание ценности настоящей дружбы. Позже, уже в мирное время, он вновь повстречал своих боевых товарищей, и они открыли совместное дело. Роберт, Отто и Готтфрид держатся друг за друга, не оставляя товарища в беде. Когда нужна срочная медицинская помощь любимой женщине Роберта, Отто Кестер, откладывая все свои проблемы, срывается с места и привозит врача из другого города. Когда оказались необходимы деньги для возможного излечения Пат, Кестер, не раздумывая, продает самое дорогое, что у него есть, свое детище – свою гоночную машину.

Но мотив дружбы в этом произведении проявляется и в теме любви.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--