Сочинение Что такое «настоящая жизнь» с точки зрения Л. Толстого? (По роману «Война и мир»)

“Настоящая жизнь”. . . Что же это такое, какую жизнь можно назвать настоящей? Первое значение слова “настоящая” заключается в понимании жизни как жизни сейчас, в данный момент, жизни сегодняшним днем. Но в выражении “настоящая жизнь” скрыт более глубокий смысл. Наверное, перед миллионами людей не раз вставал вопрос, действительно ли их жизнь настоящая, такая, какой она и должна быть, действительно ли они живут правильно и нет другой, лучшей жизни.

Вопрос о настоящей жизни поднимается и в произведении Л. Н. Толстого “Война и мир”. Эту проблему автор не мог обойти, так как роман — некий аналог Библии, а в ней, как известно, можно найти ответ почти на любой вопрос. Размышления героев на эту тему, их споры между собой, их толкование настоящей жизни заставляют и читателей задумываться над своей жизнью, над ее смыслом. Взгляды героев романа на поставленную проблему неодинаковы, и, когда читаешь эту книгу, следишь за мыслями одного, анализируешь сказанное другими. С кем-то ты соглашаешься, а точку зрения другого категорически отказываешься разделять, а может, и вовсе останешься при прежнем мнении, по-своему понимая настоящую жизнь. Взгляды эти формируются под влиянием различных факторов. Человек очень долго ищет то, что ему действительно нужно, множество раз меняет по этому поводу свое мнение. Так и многие герои романа не сразу поняли, какая же жизнь является действительно настоящей, а многие не узнали этого вообще.

Так, Андрей Болконский, разочаровавшись в прежнем, светском образе жизни — скучном и однообразном, — пытался найти жизнь подлинную на войне. Он жаждал славы, подвига, составлял стратегические планы и мечтал, как спасет армию в критический момент. Но после неба Аустерлица то, к чему он стремился на войне, отошло на второй план. Слава, великие люди (Наполеон) — все ничтожно перед вечностью. Болконский осознал, что это не есть настоящая жизнь, и его поиски таковой продолжились.

Жизнь Пьера Безухова сначала составляли развлечения, выходы в свет, кутежи, рискованные пьяные забавы (история с медведем и квартальным). Очевидно, с помощью всего этого он отвлекался от волнующих его проблем. Серьезная перемена в его взглядах произошла после встречи с масонами и вступления в это общество. Теперь для него открылась вера в братство людей, в нем проснулась добродетель, появилось желание помочь окружающим. С этой целью он уезжает в свое имение, где намеревается облегчить положение народа, построив больницы и школы. Вернувшись, он навещает своего друга князя Андрея. Между ними происходит серьезный разговор, более того, настоящий спор, в котором каждый пытался доказать правоту своих взглядов и убеждений. Болконский говорит, что его мудрость теперь — это жизнь для себя, потому что он обрел спокойствие только после того, как перестал жить для других. А Пьер возражает: как же любовь к ближнему и самопожертвование? Друзья не могут прийти к единому мнению потому, что находятся на различных стадиях духовного развития, имеют различный жизненный опыт. Но главное в другом: они не останавливаются в своих поисках настоящей жизни.

Толстой пишет, что именно после этого спора во внутреннем мире князя Андрея начинается брожение. А виновницей очередной перемены становится Наташа Ростова. Когда Болконский в Отрадном услышал ее голос, ее восторг перед прелестью волшебной лунной ночи, все это запало ему в душу, и он не раз задавался вопросом: чему она так рада и о чем она думает? И тогда же решил для себя, что жизнь не кончилась и что теперь его задачей будет, чтобы все узнали о нем, чтобы не жили независимо от него, от его жизни, а “чтобы на всех она отражалась”. Позднее Андрей вспомнил слова Пьера и подумал, что тот был прав. И теперь князь Андрей тоже начинает верить в возможность счастья. С этого момента и начинается новое понимание настоящей жизни князем Болконским. Любовь к Наташе изменила его. Он делится с Пьером и говорит о своих чувствах, добавляя, что он ужасно мучился и страдал, но этих мук не отдал бы ни за что в мире. Он произносит такие слова: “Я не жил прежде. Я только теперь живу”. Теперь, когда он страдает и любит одновременно, он считает, что живет, живет по-настоящему. Почему же князь Андрей говорит, что не отдал бы этих мучений и страданий, что только благодаря им и жив? Значит, настоящая жизнь должна наряду со счастливыми мгновениями содержать и страдания. В ней должны сочетаться плохое и хорошее, радостное и грустное, счастье, любовь и разочарования. Только страдая, мы можем понять истинную цену тому, что у нас есть, и по-настоящему дорожить этим.

Князь Андрей познал все это, поэтому можно сказать, что он нашел то, что искал, нашел настоящую жизнь. Я считаю, что Л. Н. Толстой связывает понятие “настоящей жизни” с князем Андреем. С моей точки зрения (может быть, и неверной), именно он стоит выше всех в романе, ведь ему удалось понять то, чего многие не осознавали.

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