Сочинение Что такое «обломовщина»? (по роману И. А. Гончарова «Обломов».)

Н. А. Добролюбов в своей знаменитой статье “Что такое "обломовщина"?” писал об этом явлении как о “знамении времени”. С его точки зрения, Обломов — это “живой, современный, русский тип, отчеканенный с беспощадной строгостью и правильностью”. Добролюбов понимал “обломовщину” социально — как аллегорию крепостного права.

Что же это за явление — “обломовщина”? Куда уходят ее корни и почему она так могущественна? Вероятно, она разрушила судьбы многих людей, а может быть, повлияла на судьбу всего русского народа. Добролюбов понимал “обломовщину” как социальное явление, некую аллегорию крепостного права.

И. А. Гончаров прослеживает ее страшное влияние на примере одного человека — Ильи Ильича Обломова. “В Гороховой улице, в одном из больших домов. . . лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов”, — такими словами начинается роман и таким мы узнаем главного героя. Мы видим Обломова за самым его любимым и привычным занятием — лежанием на диване. Но ведь когда мы знакомимся с Обломовым, он находится в возрасте тридцати двух-тридцати трех лет. Естественно ли это, когда молодой человек целыми днями лежит на диване и испытывает при этом “чувство мирной радости”? Однако Обломов ничего не хочет знать о труде. По его мнению, для этого есть другие люди, а он — барин. Лежа на диване и обдумывая планы переустройства своей усадьбы, он представляет себе вечное лето, вечное веселье, вкусную еду и покой.

“Кто же я? Что я такое? Пойдите спросите у Захара, и он скажет вам: "Барин!" Да, я барин и делать ничего не умею!” — говорит Обломов. Он презирает людей, занимающихся трудом, и гордится тем, что ни разу еще не натянул сам чулок на ноги. Диван, халат и туфли становятся определенными символами его жизни. Это — символы лени и апатии. У Обломова нет желания служить, да и просто выходить из дома. Круг его общения сузился едва ли не до одного Захара. Суета большого города не для него. Ведь он родился и вырос в Обломовке, где текла тихая, спокойная жизнь, “полная удовлетворенных желаний, разумных наслаждений”. Такая жизнь и стала обломовским идеалом.

Детству Илюши Обломова посвящена отдельная глава романа, которая называется “Сон Обломова”. Кода ее читаешь, становится ясно, что Илью Обломова “превратили в кисель” прежде всего те условия, в которых он воспитывался в детстве. Обломовка и есть та почва, на которой взросла и укоренилась “обломовщина”. Это типичный пример крепостного поместья, где источником существования является труд крепостных крестьян.

Все обитатели Обломовки оторваны от внешнего мира: “Интересы их были сосредоточены на них самих, не перекрещивались и не соприкасались ни с чьими”. Все силы обломовцев направлены на удовлетворение своих потребностей: “Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке”. Мать Илюши с утра до вечера занималась “делом” — выбором блюд для завтраков, обедов и ужинов. Впрочем, не менее важным “занятием” в Обломовке считался сон: “. . . всепоглощающий, ничем не победимый сон, истинное подобие смерти”.

Косность — основа жизни обломовцев. Они неотступно придерживаются старых традиций и обычаев, завещанных им предками. Им необходимо, чтобы все дни их жизни походили один на другой. Духовный мир обломовцев беден и ограничен. Их интересуют только бытовые проблемы, которые за них решают крепостные крестьяне. Обломовцы никогда не задаются вопросом: “Зачем дана жизнь?” Их жизнь течет, “как покойная река”, и все дышит “первобытной ленью”.

Родители старались уберечь Илюшу от труда как от тяжкого наказания — ведь для этого существуют “Захар да еще 300 Захаров”. И что же в результате? Илюша Обломов, который от природы был живым и любознательным мальчиком, приучился смотреть на все окружающее глазами обломовцев. Из-за барского воспитания его “ищущие проявления силы обратились внутрь и никли, увядая”.

Воспитание, полученное Ильей Обломовым, обусловило его характер, его нравственные понятия и отразилось на всей его судьбе: “Началось с неумения надевать чулки, а кончилось — неумением жить”.

Обломов ничего не сумел сделать полезного ни для общества, ни для себя.

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