Сочинение Что такое опера?

Опера – это музыкальный жанр, а точнее вокально-театральный жанр музыки. Почему вокально-театральный? Потому что, оперу можно назвать театральным представлением. В опере есть актеры, которые играют свои роли, они надевают костюмы, которые помогают узнать зрителю героев, на сцене располагаются декорации. Все как в обычном театре. Только актеры оперы не проговаривают свои диалоги и монологи, а поют их. Поэтому жанр оперы называется вокально-театральным (вокал – это пение).

Жанр «опера» зародился в конце 16 века, в 1600 году, в итальянском городе Флоренция. В этом году была свадьба короля Франции Генриха четвертого, который брал в жены дочь правителя Флоренции Марию Медичи. Герцог Медичи славился своей большой любовью к музыке, практически каждый день в их доме собирались великие музыканты того времени, устраивались концерты. Герцог захотел сделать гостям, которые придут на свадьбу, необычный подарок, он попросил музыкантов написать что-нибудь необычное, новое, невиданное до этого.

В день свадьбы, когда все гости собрались, на их суд было вынесено произведение, которое поразило абсолютно всех. На сцене находилось несколько актеров, одетых в костюмы, рядом располагался большой оркестр. Музыка не смолкала ни на секунду, а актеры не проговаривали, а пели свой текст. Как раз это и поразило зрителей. Дело в том, что до сего момента такие песни исполняли только простолюдины, в высшем обществе было принято раскладывать мелодию песни на несколько голосов, к тому же пение сопровождалось очень сложным аккомпанементом. При таком исполнении слова не возможно было разобрать. В произведении, представленном на свадьбе, каждое слово было подчеркнуто и аккомпанементом и необычной манерой пения актеров.

Произведение, показанное гостям короля и герцога Медичи, называлось «Орфей и Эвридика». В основе произведения лежал древнегреческий миф, в котором рассказывалось о судьбе певца Орфея. У молодого певца умирает невеста прямо в день свадьбы, Орфей решает пойти в царство мертвых, чтобы вернуть любимую Эвридику. Когда перед ним встали боги подземного царства, Орфей стал играть и петь, жестокие боги смягчились и решили отпустить девушку, но предупредили, что если Орфей посмотрит на Эвридику, прежде чем они выйдут на свет, она уйдет от него навсегда. Орфей не смог удержаться и взглянул на невесту, и она навеки покинула его.

Древнегреческий миф стал толчком к созданию первой оперы. Через семь лет после свадьбы, итальянский композитор Клаудио Монтеверди (он был там и видел представление) написал первую настоящую оперу с тем же сюжетом и названием («Орфей и Эвридика»). Композитор изменил первоначальную версию «музыкального мифа»: он попросил актеров петь свои роли (правильно будет назвать их «партиями») мягче и протяжнее, оркестр стал играть немного тише, как бы помогая певцам петь. Монтеверди считал, что оркестр тоже играет главную роль в опере, он помогает показать настроение героя, его чувства.

Название «опера» появилось гораздо позже, создания «Орфея и Эвридики». В переводе с итальянского языка это слово означает «труд» или «творение», «сочинение». Сначала произведения этого жанра называли «музыкальная повесть», а дальше писали «труд композитора…». Со временем, название сократилось до одного слова «труд», то есть «опера». .