Сочинение Что такое поэзия?

Поэзия, как и проза - один из основных типов искусства слова, который имеет важное значение в мировой литературе разных эпох и поколений.

С давних времен, начиная со средних веков и заканчивая недалеким прошлым, поэзия проявляется во всех сферах жизни человека: то ли в быту, то ли на работе, или даже на войне. Вспомнить лишь, как поет народ веселые песни на праздниках, или как воины поют с патриотическим настроем перед боем. Прекрасные рыцари средневековья пели серенады под балконами очаровательных леди, а благородные джентльмены 19-го века декламировали стихи дорогим их сердцу дамам. Таким образом все они выражали свои чувства. С помощью поэзии легко можно передать настроение и эмоции человека, его отношение к тому или иному происходящему событию, самые нежные и возвышенные чувства.

Лирика или роман в стихах, драма или поэма - это, в первую очередь, стихотворные произведения, которые отличаются от прозы способами организации художественной речи и ритсостроением. В поэзии взаимодействие стихотворной формы со словами создает тончайшие оттенки и сдвиги художественного смысла, невоплотимые иным способом.

Множество мастеров слова, знаменитых, всем известных и не очень, делятся своей радостью, печалью, восхищением, взволнованностью, мудростью, смелостью или страхом именно с помощью стихов.

Но поэзия не только прекрасна, она еще и многообразна. Такие произведкния, как хокку или танка, тоже можно назвать поэзией, несмотря на то, что в них нет никакой рифмы и определенного ритма. В этих „свободных стихах” тоже видно те же человеческие чувства, красоту природу и др.

Наверное, и сегодня поэзия является верным путником по всей жизни человека. Весна и осень, закаты и рассветы, романтика и любовь, трели птиц и шум морского прибоя - все это поэзия, которую мы часто не замечаем в таких простых и привычных нам вещах. .