Сочинение Что такое счастье

Счастья Вам! Будьте счастливы! Счастливого пути! Как часто мы говорим о счастье, желаем друг другу, стремимся к нему, мечтаем о нем. А что такое счастье? Как определить его сущность, дать ему характеристику, описать его? На эти вопросы попытался дать ответ А. Силонов, ссылаясь на социологические исследования.

Он считает, что «тот, кто делает дружеские связи приоритетом, достигает в жизни большего…», чем тот, кто заботится о материальном положении. Ведь «повышение зарплаты, покупка стильного костюма или нового мобильного телефона» не сможет заменить вам «общение с близкими».

Я согласна с точкой зрения автора в том, что друзья это главное в нашей жизни. Вспомните кинофильм «Доживем до понедельника». Там прозвучало самое короткое определение счастья: "счастье — это когда тебя понимают". Ведь при общении с друзьями мы ждем взаимопонимания и поддержки.

Для многих состояние счастья возможно только в одном случае, когда и близкие люди так же испытывают нечто подобное. Д. С. Лихачев сказал: « Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других и способен хоть на время забыть о своих интересах, о себе». Например, солнце — это счастье: оно обогревает миллиарды людей, показывает мир в своих лучах. Оно одно на всех. Поэтому чем больше людей охвачено этим невероятным ощущением, тем богаче они будут проживать свои жизни, делясь им с окружающими. .