Сочинение Что такое счастье, добро и зло?

Наверное, каждый задавался таким вопросом, каждый и отвечал по-разному. У всех есть свое мнение, и это сочинение-рассуждение о моём понятии добра, зла и счастья.

Добро и зло это совершенно разные вещи, как например, хорошо и плохо, две грани одного целого, без добра не будет зла, без зла – добра. А счастье, это то, что вытекает из добра, оно подобно свету, озаряющему нашу планету и наши жизни. Нет счастья без добра. Эти понятия взаимосвязаны между собой.

Для начала я решила, что нужно выписать определения из толковых словарей и энциклопедий. Мне очень помог «Толковый словарь русского языка» автором, которого являлся И. В. Даль.

Добро – благо, что честно и полезно, всё, чего требует от нас долг человека, гражданина, семьянина.

Зло описано всего двумя словами – худое, лихое.

Счастье же, в общем, Даль обозначил случайной удачей – рок, судьба, часть и участь, доля. Случайность, желанная неожиданность, талан, удача, успех, спорина в деле, не по расчёту.

Я с Далем не очень согласна, и решила посмотреть эти значения в других источниках. Я всегда считала, что счастье это лёгкое, воздушное чувство, ассоциировавшееся у меня со светом. Счастье — психологическое состояние, при котором человек испытывает внутреннюю удовлетворённость условиями своего бытия, полноту и осмысленность жизни, и осуществление своего назначения. Вот это более полное и точное определение, но не то, каким я его себе представляла, слишком строгое.

Добро Даль описал вполне понятно и точно, но для меня добро – это все, же хорошие поступки и добрые люди, всегда готовые помочь в трудной ситуации, протянуть руку помощи.

Но у Даля чёткие границы, разделяющие два первых понятия, но эта грань, разделяющая добро и зло, настолько тонка, что некоторым не под силу её разглядеть. Сказки и баллады обычно приводят к счастливому концу, жизнь снова налаживается, а царь отдает дочь и полцарства в придачу молодцу-удальцу в красном наряде. Цвет тоже разделяет добро и зло, зло обычно тёмных, холодных оттенков, а добро – ярких, красных цветов, заметьте, красный обозначает красоту, в данном случае духовную.

Чёткое разделение, добро и зло, хорошо и плохо, а, однако, так легко переступить через эту черту, оказаться плохим, и как трудно, снова стать хорошим. Многие люди просто попались в путы зла, под предлогом того, что их вынудила жизнь. Да и такое бывает, смерть родных, тяжелый психологический стресс, а месть, сладкий выход из этой затруднительной ситуации. Так можно встать на сторону зла.

Зло и добро находятся в вечной борьбе, противопоставлении, противостоянии. И их силы равны, никто не сможет победить, однако, перевес одной силы, заставит исчезнуть другую, и мир канет во мрак и хаос, или наступит мирная и светлая жизнь.

Добро это добро, зло это зло, а счастье это счастье, вот один из тысячи ответов на этот вопрос. Они всегда вместе, и я надеюсь, что у каждой сказки будет свой «Хепи Енд». .