Сочинение Что такое счастье? (сочинение-рассуждение)

Описать понятие "счастье" невозможно, можно описать ощущения, чувства, состояние. Ощущение счастья может выражаться едва заметно, когда посмотришь в глаза человека, а они излучают радость, восторг. Или же "откровенное" счастье, когда человек способен полететь, взмыть к облакам, обнять всю землю.

Бывает счастье, когда получил то, чего давно желал. А бывает, когда увидел закат невероятных красок или радугу в полнеба.

Человек — странное создание. Он может годами помнить плохое, а хорошее забыть на следующий же день. Тогда как такому человеку представляется история его жизни? Как сплошной кошмар, одни обиды и неприятности, разочарования и болезни. Зачем тогда такому человеку дана жизнь? Он "кузнец своего счастья", он создатель своей обители, он художник, который окрашивает мир своими красками, он создатель своего круга друзей. На что же он жалуется?

У другого человека, казалось бы, ничего нет, он не оброс материальными ценностями, не устроил свой быт, но душа его поет, он открыт, он вмещает весь мир и готов поделиться тем, что доступно всем, нужно только уметь видеть и чувствовать.

Почему, например, старость выглядит так по-разному? Один пожилой человек вечно в суете, заботах, ему интересно жить, он торопится обменяться с жизнью впечатлениями, он выглядит молодо, от него заряжаешься здоровой энергией. А другой — пенсионер, в вечной зависти к молодости, что ничего не успел, недоделал, недостроил, недолюбил. А кто мешает делать это сейчас? Ведь годы идут, и ты еще живешь! Ушла молодость и зрелость, пришла мудрая, добрая старость. Почему одних стариков любят, других нет? Одного увидишь на улице и влюбляешься, а от другого бежишь, сломя голову.

Счастье доступно в любом возрасте. Насколько богат внутренний мир человека, настолько и разнообразно ощущение счастья. Если малыш орет от того, что он хочет мороженого, в результате измотанные родители покупают ему вожделенное "Эскимо". Счастлив ли малыш? Нет, хотя на его лице читается явное удовольствие. Он просто получил тот сладкий кусочек, который хотел, а его родители будут впоследствии лечить его ангину или не смогут купить хлеб, так как деньги потрачены на сладость. Счастье должно быть объемным. Если оно касается тебя одним боком, то другим соединяет тебя с тем, что вызывает радость. Например, солнце — это счастье: оно обогревает миллиарды людей, показывает мир в своих лучах. Оно одно на всех. Поэтому чем больше людей охвачено этим невероятным ощущением, тем богаче они будут проживать свои жизни, делясь им с окружающими. .