Сочинение Что услышал А.Блок в «музыке революции»? (по поэме «Двенадцать»)

Долгое время советские идеологи хвалили создателя «Двенадцати» за «верное понимание и воспевание революции». Искренний в своем приятии и неприятии, А. Блок видел в революции возможность преобразования существующего порядка, а вернее, непорядка, во что-то лучшее и более справедливое. Музыка – это стройное звучание отдельных нот, и Блок услышал ее в событиях 1917 года. Каков же лад этой музыки – мажорный или минорный?



Все происходящее читатель видит глазами двенадцати большевиков, проходящих по городу, в котором царит хаос. Двенадцать рады этому, поскольку и они сами являются частью этого беспорядка. Призванные в идеале стать носителями порядка, на самом деле они сами порождены Хаосом и сеют его везде, куда бы ни пришли. Мир, само Бытие рушится, и символ этого всеобщего разрушения – ветер:



Ветер, ветер -



На всем божьем свете!



Идеал двенадцати символизирует не только ветер, их идеал – пожар, то, после чего уже не останется ничего старого: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем».



В центре поэмы – «частная» судьба Петрухи, попавшего в катаклизм истории. Он оказался в положении личности, вынужденной объединить в себе интересы общие и личные. Без перерождения красногвардейцев не может победить революция. Но и человек не может найти себя без участия в борьбе со старым миром.



В Петьке, как и в остальных красногвардейцах, поэт подчеркивает разбойное начало: «бубновый туз» - знак каторжника. Переплавка Петьке необходима, но сложна. Герой переживает серьезные испытания. Возлюбленная Петьки, девушка Катька «Мертва, мертва! // Простреленная голова!»

Эта героиня гибнет. Неважно, кто она, главное, что это - женщина, единственное в поэзии Блока начало, способное к перерождению.



Блок показывает революционную стихию как бессознательную, слепую силу, разрушающую не только ненавистный старый мир, но и простые человеческие отношения. Поэт изображает глубокую боль Петрухи. Личное и общественное приходят к болезненному столкновению. Для Блока преодоление этого – залог успеха нового мира. Сначала рождается реакция страшной мести:



Выпью кровушку



За зазнобушку,



Чернобровушку…



Жажда мести пока владеет и всеми красногвардейцами. Поэтому революционный поток похож на циклон, в центре которого едва может устоять человек:



Ветер, ветер!



На ногах не стоит человек.



Ветер, ветер!



На всем божьем свете!



«Ветер хлесткий» - это символ революции, ее активного начала, сметающего старый мир. Ветер хлещет барыню в каракуле, попа, писателя, но одновременно и



Рвет, мнет и косит



Большой плакат:



«Вся власть Учредительному собранию!»



В десятой главе вместо ветра изображена вьюга. Природа – не союзник гвардейцам. Движение героев – это преодоление стихии:



Разыгралась что-то вьюга.



Ой, вьюга, ой, вьюга!



Не видать совсем друг друга



За четыре за шага!



И вьюга пылит им в очи!



Стена вьюги отделяет Христа от двенадцати.



Герои поэмы – дети стихии, ее порождение и воплощение. Но вьюга обернулась своей разрушительной стороной. В ней нет созидательного, преобразующего начала. Преодолевая стихию, двенадцать преодолевают самих себя.



Уже не Катьке с Ванькой противостоят герои поэмы, а всему старому миру, и именно это обстоятельство оказывается решающим фактором в процессе их духовного перерождения:



Стоит буржуй, как пес голодный,



Стоит безмолвный, как вопрос,



И старый мир, как пес безродный,



Стоит за ним, поджавши хвост.



Виноват в «крови» старый мир, оказавшийся неспособным привить людям навыки гуманизма. Это реальное движение революции в истории. Ветер как революционный символ снова появляется в последней главе:



Это – ветер с красным флагом



Разыгрался впереди…



…В белом венчике из роз –



Впереди – Иисус Христос.



Христос стал вестником нового мира, построенного на основе равенства, братства и свободы; выразителем чистоты, святости и страданий во имя будущего. Блок воплотил в этом образе духовное перерождение мира и личности.



Путь истории противоречив. Поэма построена на контрастах цвета: «черное» - «белое». Блок воспроизводит стихийный взрыв, сохраняя свое личное к нему отношение. Нарисованная в «Двенадцати» картина поражает сочетанием несовместимого. Все пришло в движение, рухнул устоявшийся быт, обнажились противоречия. Конфликт у поэта строится на противопоставлении двух начал – светлого, гармоничного, которое Блок видит «впереди», и темного, олицетворением которого служит «старый мир». Сфера этого противопоставления захватывает и «большой» мир, и внутренний мир человека. Как и его герои, Блок негодует, страшится и надеется. Всем своим существом он участвует в том, что происходит вокруг. Поэт берет на себя смелость провести своих героев сквозь ветры и вьюги, показать настоящее лицо революции, каким бы жестоким оно ни оказалось. Но, читая поэму, мы верим в то, что кровь окупится будущей светлой жизнью. .