Сочинение Что в мире и человеке открыл мне роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»?

Михаил Булгаков — писатель с необычной судьбой: основная часть его произведений стала известна миру лишь через четверть века после смерти художника. А главный труд всей его жизни — роман “Мастер и Маргарита” — принес писателю мировую славу.

В романе “Мастер и Маргарита” Булгаков затрагивает многие проблемы быта и бытия, напоминает о них людям. Важное место в романе занимают так называемые “ершалаимские” главы. Это вольная интерпретация Евангелия от Матфея. В этих главах раскрываются многие религиозные и нравственные вопросы. Булгаков рисует образ Иешуа — праведника, верящего в то, что “все люди добрые”, что в каждом человеке есть искра Божья, стремление к свету и истине. Но в то же время он не забывает и о людских пороках: трусости, гордости, безразличии.

Другими словами, Булгаков показывает вечную борьбу добра и зла, чистоты и порока. Значение этого романа в романе в том, что писатель расширяет временные рамки действия и тем самым лишний раз показывает, что эта борьба вечна, над ней не властно время и эта проблема актуальна всегда. Также Булгаков говорит о том, что силы добра и зла неразрывно связаны между собой, ни одна из них не может существовать без другой. Поэтому в роман вводится необычный мистический герой — профессор Воланд — попросту говоря, сатана. Через его поступки и поступки его свиты, которая ставит людей в необычные, нестандартные ситуации, Булгаков высмеивает людские пороки, а кое-где и советский строй. Именно из-за обличительной едкой сатиры роман “Мастер и Маргарита” был на долгие годы недоступен читателю.

В романе находит отражение и тема любви, причем Булгаков пишет о “настоящей”, “верной, вечной любви”. “За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!” — говорит нам автор. В лице Маргариты он показывает, что перед настоящей любовью не устоят никакие, даже самые могучие силы. Любовь Маргариты прокладывает дорогу к счастью и вечному покою вместе с любимым человеком.

Судьба мастера во многом схожа с судьбой самого М. Булгакова. Мастер предстает перед нами бессильным, сломленным человеком, не способным бороться против окружающей действительности. В романе показана настоящая трагедия человека, который вложил в свое произведение все свои силы, а это творение не было принято и, более того, было еще и осмеяно. И Мастер сломался, он заболел душевной болезнью, и спасти его мог только вечный покой, дарованный свыше ему и его возлюбленной.

Эта история новых Фауста и Маргариты напомнила мне о вечных ценностях, существующих в мире, убедила в том, что следует не забывать о них и руководствоваться ими в своей жизни. А если так поступит каждый, возможно, что общество изменится хотя бы немного в лучшую сторону. .