Сочинение Что вкладывает Гамлет в понятие «человек»

Трагедия Шекспира «Гамлет, принц датский» — наиболее знаменитая пьеса английского драматурга. Каждое время по-своему переживало ситуации и проблемы этой трагедии. Уже четыре века она служит зеркалом человечества, в котором новые поколения видят свои черты и особенности.

Мне кажется, что многие люди нынешнего поколения, видящие окружающую ложь, неправду, мечтают о других, справедливых отношениях, но зачастую чувствуют что бессильны.

Томас Мор поместил свое идеальное государство на неведомом острове и не мог указать пути к нему. Он назвал его Утопией, что на греческом языке означает: «Земля, которой нет». И чем ярче сияла для Мора Утопия, тем мрачней становилась для него окружающая действительность. «Весь мир — тюрьма», — писал Мор. Эти же слова повторяет и Гамлет.

Гамлет видит людей всем своим существом. Виденье мира обусловлено его духовностью. Он называет человека «красой Вселенной, венцом всего живущего». По-моему, это абсолютно правильный вывод. Но в королевском замке его окружают люди грубые и самодовольные. Здесь нет места искренности, чувствам глубоким и открытым, доверию к человеческой природе.

Все это порождало в Гамлете глубокую скорбь, мучительное недовольство собой, беспокойство. Он легко переходит от одного настроения к другому. В течение всей трагедии Гамлет готов бороться со злом. Сила его в том, что он ставил вопрос о несправедливости окружающего мира, который он называет тюрьмой, и он как мог и как умел разоблачал этот мир.

Передо мной Гамлет предстал гуманным и мужественным.

Жизнь Гамлета — это страдание мысли. И каждый человек должен сделать свой нравственный выбор. Нравственный выбор — вот главная проблема, вырастающая из судьбы Гамлета. Но возможность выбора есть у каждого. Каков этот выбор, зависит от него самого. И так — из поколения в поколение. Мне кажется, что нравственность человека и вошла в понятие Гамлета о нем.

На Гамлета возложил миссию «восстановить связь времен» призрак умершего отца. В начале трагедии Гамлет встречается с ним и узнает, что отец был убит его дядей, нынешним Королем. Им овладевает ярость и жажда мести. Он решает отомстить убийце и всем предателям. Гамлет не желает мириться с тем, в чем есть хоть капля зла. Он усомнился в справедливости законов, по которым живет мир. «Распалась связь времен». Люди не ищут связей прошлого с настоящим, они забывчивы и живут лишь «сегодня». Гамлет же ищет связи явлений, он один озабочен нуждами мира, а не только своей собственной судьбой. Но Гамлет человек мягкий и впечатлительный. Поэтому он не может сразу расправиться со всеми. Ему нужно, чтобы предатели осознали свою вину. Гамлет не просто мстит, он восстанавливает справедливость, поэтому не убивает Клавдия, когда тот понял свое зверское преступление. Он сумел разбудить в нем совесть, лишил его спокойствия. Это огромная победа, это приговор Королю. Но Клавдий продолжает свое подлое дело: он посылает Гамлета в Англию, надеясь там убить его. И Гамлет едет, чтобы доказать всем, что добро сильнее, искуснее, умнее зла.

Гамлет умирает, но перед смертью успевает убить Клавдия — убийцу своего отца. Гамлет трижды просит верного друга Горацио «дышать в суровом мире», чтоб «поведать повесть» о нем.

Так выстрадав, он свяжет себя с миром.