Сочинение Что волнует меня в рассказах о любви А. И. Куприна и И. А. Бунина

В творчестве двух русских писателей начала века — А. И. Куприна и И. А. Бунина — прослеживается одна общая тема — тема любви. Необычайная сила и искренность чувства свойственны героям их рассказов. Любовь захватывает все помыслы человека, все его силы. Но она почти всегда трагична. Чтобы любовь не выдохлась, необходимо расстаться, и при том навсегда, что происходит во всех рассказах И. А. Бунина. Все его герои живут в ожидании любви, ищут ее и чаще всего, опаленные ею, гибнут. Любовь у писателя долго не живет — в семье, в браке, в буднях. Короткая, ослепительная вспышка, до дна озарившая души влюбленных, приводит их к трагическому концу — гибели, самоубийству, небытию. В творчестве А. И. Куприна в каждом из героев есть сходные черты: душевная чистота, мечтательность, пылкое воображение, соединенная с непрактичностью и безволием. И яснее всего раскрываются они в любви. Все они относятся к женщине с сыновней чистотой и благоговением. Готовность погибнуть ради любимой женщины, романтическое поклонение, рыцарское служение ей и в то же время недооценка себя, неверие. Мужчины в рассказах А. И. Куприна как бы меняются местами с женщинами. Это энергичная, волевая “полесская колдунья” Олеся и “добрый, но только слабый” Иван Тимофеевич, умная, расчетливая Шурочка Николаева и “чистый, милый, но слабый и жалкий” подпоручик Ромашов. Все эти купринские герои с хрупкой душой, попавшие в жестокий мир, не выдерживают столкновения с ним.

Жизнь, которой живут герои А. И. Куприна и И. А. Бунина, полна условностей, в ней царствуют расчет, непонятные амбиции, надуманное. И как только любовь сталкивается с обыденностью, наступает пресыщение, чувство утрачивает совершенство. Как точно подметили это писатели! Посмотрите: сколько прекрасной любви вокруг нас погибло лишь потому, что чувство “разбилось об быт”, погрязло в мелочах. Но может произойти и худшее. Иногда герои произведений Куприна и Бунина даже не в состоянии заметить тот подарок, который готова подарить им судьба, и они проходят мимо своего счастья. А потом — проходят годы, и в их душе остается лишь щемящее чувство горечи, потому что они упустили свой шанс быть счастливым. Так утрачивает свою любовь Павел Николаевич, герой бунинского рассказа “Ида”, так поздно обращает внимание на огромную любовь героиня “Гранатового браслета”. И все же даже в таких ситуациях писатели показывают нам, что прекрасное, которое даже потеряно, способно осветить жизнь человека удивительным огнем.

Но в самом человеке есть что-то, что способно помешать расцвету красоты и добра. Эгоизм, цинизм, стремление урвать свой кусочек счастья, несмотря на страдание другого человека, чувство собственничества — это тоже есть в героях Куприна и Бунина. В них часто возникает темный зов плоти. Парашка из рассказа И. А. Бунина “При дороге” отдается не любя, находясь во власти инстинктов, и при этом рушится созданный ею идеальный мир, а с ним погибает и ее душа. Не только общество порочно, порочны и сами люди, и немногим удается победить в себе все плохое, дурное.

И все же есть что-то утверждающее во всех рассказах Куприна и Бунина, посвященных любви. Только это чувство помогает героям вырваться из круга обыденного, скучного, пошлого. Вырваться, быть может, лишь на миг, возможно даже заплатив за мгновение счастья ценой собственной жизни. Но все же познать, пережить тот миг, который недоступен многим людям — миг полета, вдохновения, соприкосновения с чудом. Мне даже кажется, произведения А. И.

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