Сочинение Что воспевает И.С.Тургенев в образе Герасима (по повести "Муму")

Герасим является главным героем тургеневского рассказа «Муму». Он был глухонемым от рождения, жил сначала в деревне в небольшой избушке и работал дворником у барыни.

Природой этот человек был наделён необычайной силой. В деревне он считался самым исправным тягловым мужиком, работал за четверых. Богатырскую Силу своего героя писатель показывает нам на многочисленных примерах: «В Петров день он так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой берёзовый лесок смахивать с корнем долой; у кухни выколачивал и вытряхивал бочку, перевёртывая её в руках, как детский барабан». Образные сравнения и метафоры автора помогают нам лучше представить и почувствовать громадную силу героя.

Герасим был влюблён в Татьяну, которая работа у барыни прачкой. Он ходил за ней по пятам, но она боялась его, каждый раз леденела от ужас а при виде его громадной фигуры Из-за этого над ним многие посмеивались. Герасим понимал это, но всё равно оставался спокойным, им в этом его главное достоинство.

В образе своего персонажа Тургенев воспевает также сострадание человека к животным, нашим братьям меньшим. Герасим пожалел щенка, который никак не мог выбраться из воды. Он подобрал бедную собачку, выхаживал её, постоянно возился с ней. Но барыня невзлюбила Муму. Чтобы не отдавать свою питомицу на расправу другим, дворник принимает решение утопить её. Многие не понимали потом, почем этот мужик так расстраивается из-за собаки. А Герасим болезненно переживал потерю. Ведь Муму была ему самым близким существом.

Трудолюбие является ещё одним положительным качеством немого. Живя в деревне, Герасим трудился не покладая рук. Любое дело спорилось у него, работал всегда ловко и проворно. Было весело наблюдать за работающим великаном, для которого труд был в радость.

Герасим симпатичен мне, так как я ценю в людях трудолюбие, доброту, достоинство. Однако в ситуации с Муму можно было бы найти другой выход. Я бы ушла от барыни вместе с собачкой и не стала топить её в реке. .