Сочинение Что воспевает Тургенев в образе Герасима?

Образ Герасима - символ русского народа. В своем герое Тургенев показывает лучшие черты русского человека: богатырскую силу, трудолюбие, доброту, чуткость к близким, сочувствие к несчастным и обиженным.

Тургенев называет Герасима "самым замечательным лицом" из числа всей прислуги. Автор видит в нем богатыря. Герасим был одарен "необычайной силой,он работал за четверых-дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него". Тургенев словно любуется своим героем, его силой и жадностью к труду. Он сравнивает Герасима с молодым быком и огромным деревом, которое выросло на плодородной земле. Герасим отличается аккуратностью и ответственностью к порученному делу. Он содержит в чистоте свою каморку и двор. Подробное описание каморки немого немного подчеркивает его нелюдимость. "Он не любил, чтобы к нему ходили", и поэтому всегда запирал свою каморку на замок. Но несмотря на свой грозный вид и богатырскую силу, у Герасима было доброе сердце, способное любить и сочувствовать.

Многие из челяди побаивались грозного дворника, зная его строгий и серьезный нрав. Однако необщительный Герасим вызывает не только страх , но и уважение у дворни за добросовестный труд, терпение и доброту. "Он их понимал, в точности исполнял все приказания, но и прав свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолице". И у барыни Герасим вызывает не только страх, но и уважение. "Она его жаловала как верного и сильного сторожа". Немой, также как и вся дворня, побаивается старую барыню, старается ей угодить, точно исполняя ее приказы. Но оставаясь верным слугой, он не теряет чувство собственного достоинства.

Деревенскому мужику трудно живется в городе. Он лишен общения с русской природой. Немой, нелюдимый Герасим одинок. Люди избегают его. Татьяну, которая полюбилась ему, выдают замуж за другого. Он глубоко несчастен. И вот в его темной жизни появляется маленький светлый лучик. Герасим спасает из реки бедного щенка, вскармливает его и привязывается к нему всей душой. Он называет собаку Муму. Она любит Герасима и всегда находится с ним, утром она его будит, а по ночам охраняет дом. Они становятся близкими друзьями. Любовь к Муму делает жизнь Герасима радостной.

Барыня узнает о Муму и приказывает привести ее к себе для того, чтобы развеять скуку. Но маленькая собачка отказывается повиноваться ей. Строптивая барыня, не понимая как можно ослушаться ее приказа, заставляет избавиться от собаки. Герасим пытается спасти Муму и закрывает ее в каморке. Но Муму выдает себя лаем. Несчастный крепостной вынужден убить единственного, искренне любящего друга. Злая госпожа отнимает у Герасима самое дорогое, но не может сломить его силу духа и чувство собственного достоинства.

В судьбе Герасима Тургенев отразил судьбы многих крепостных. Он протестует против крепостного гнета помещиков. Автор выражает надежду, что "немой" народ сможет дать отпор угнетателям. .