Сочинение Что высмеивает Д.И. Фонвизин в воспитании Митрофанушки?

Основная проблема, которую Фонвизин поднимает в комедии «Недоросль» - проблема воспитания передовых людей. Митрофан, будущий гражданин страны, который должен творить дела во благо Отечества, с рождения воспитывался в атмосфере безнравственности и самодовольства. Такая жизнь и воспитание сразу отобрали у него цель и смысл жизни. У Митрофана и не возникало иных желаний, кроме как поесть, побегать на голубятни да жениться.

Учителя Митрофанушки – недоучившийся семинарист Кутейкин и отставной солдат Цыфиркин – знают немного, но свои обязанности пытаются выполнять честно и добросовестно. Однако главным воспитателем недоросля остаётся сама Простакова со своей «твёрдой логикой» и столь же твёрдой моралью: «Нашёл деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке». Поэтому честным учителям Простакова решительно предпочитает бывшего кучера Вральмана за то, что «он дитя не неволит».

В результате Митрофан оказывается не просто невеждой, само имя которого стало нарицательным, но и образом бессердечия. Пока мать - полная хозяйка в доме, он ей грубо льстит, выдумывает объяснение: «Так мне жаль стало… тебя, матушка: ты так устала, колотя батюшку». Когда же за жесткость хозяйки по отношению к крепостным имение Простаковых берут в опеку и мать кидается к сыну как к последней опоре, он становится откровенным: «Да отвяжись, матушка, как навязалась…».

Это, конечно, совсем не смешно, а страшно, и такое предательство – худшее наказание злому невежеству. «Вот злонравия достойные плоды!» - подводит итог Стародум.

Грубость лексики выдаёт в Митрофане жестокосердие и злую волю; непросвещённость души ведёт к лени; грубость чувств низводится к чисто животным инстинктам. В сцене драки Скотинин называет Митрофана «чушкой проклятой». Всем своим поведением и речами Митрофан оправдывает слова Стародума: «Невежда без души – зверь».

Если не воспитать должным образом ребёнка, не научить его правильным языком выражать разумные мысли, он навсегда останется «больным неисцельно», невеждой и безнравственным существом. .