Сочинение Что я чувствовал после прочтения «Леди Макбет Мценского уезда» Н.С. Лескова

В основе сюжета рассказа Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» лежит незамысловатая, житейская, но, в то же время, полная трагизма история. Она рассказывает о любви купеческой жены Катерины Львовны к своему работнику Сергею. Эта слепая, разрушающая любовь-страсть толкает женщину на самое страшное – убийство.

Сначала героиня решается отравить своего свекра. Борис Тимофеич узнал про связь Катерины Львовны с Сергеем и грозился рассказать об этом ее мужу.

Одно преступление повлекло за собой другое. Слухи о романе его жены с Сергеем дошли до Зиновия Борисовича. Он приехал домой, имея в сердце множество сомнений и желая во всем разобраться. Но Катерина Львовна уже давно решила, как поступить. Едва встретив мужа, героиня выводит из комнаты Сергея и, не стыдясь, признается, что они с ним любовники. Когда же взбешенный Зиновий Борисович вскакивает, чтобы «поставить на место» жену и Сергея, то героиня начинает душить его. Вдвоем со своим любовником они убивают купца.

Но на этом цепь кровавых преступлений не заканчивается. Герои совершают еще одно, наверное, самое тяжкое, убийство – душат маленького мальчика, племянника Зиновия Борисовича, который был наследником части денег их семьи.

На первый взгляд кажется, что именно Катерина Львовна задумала и совершила все эти убийства. Сергей был для героини страстью, отдушиной, счастьем. Недаром Лесков подчеркивает, что до встречи с ним женщина погибала от скуки и тоски – ведь жизнь купеческой жены не отличалась разнообразием. С Сергеем же в жизнь Катерины Львовны вошли любовь и страсть. А это для героини, с ее характером и темпераментом, было жизненно необходимо. И все, что она совершала, эта женщина делала ради Сергея, ради того, что тот был вместе с нею.

Конечно, на мой взгляд, чувство героини не оправдывает преступлений Катерины Львовны. Она забыла все человеческие законы, презрела Бога ради своей страсти. В этом героиня уподобилась животным, которые руководствуются лишь инстинктами. Катерина Львовна совершила непростительный грех, пала очень низко, за что и поплатилась разбитым сердцем, исковерканной судьбой, смертью.

Но, я думаю, что гораздо более низко пал ее любовник – Сергей. Если женщину в какой-то мере оправдывает искреннее, пусть и плотское, чувство, то герой с самого начала поступал расчетливо и бездушно. Именно он, манипулируя чувствами Катерины Львовны, подталкивал женщину на все убийства, кроме, может быть, самого первого. Именно после него Сергей понял, что героиня ради него пойдет на все. И он решил извлечь из их связи максимум выгоды. Когда же взять с Катерины Львовны стало нечего (после осуждения), герой бросил ее, увлекшись более молодой и красивой девушкой.

Но, больше того, свои отношения с ней Сергей демонстрировал Катерине Сергеевне, стремясь причинить женщине побольше боли. При других арестантах он оскорблял и унижал свою бывшую любовницу, буквально «втаптывая ее в грязь». Этот человек вел себя очень недостойно, спровоцировав, в конечном счете, убийство Сонетки и смерть Катерины Львовны.

Таким образом, после прочтения «Леди Макбет Мценского уезда» я испытывал целый спектр чувств – от жалости к Катерине Львовне и презрения к Сергею до восхищения талантом писателя, сумевшего передать поистине шекспировскую трагедию, разыгравшуюся в российской провинции. .