Сочинение Что я чувствую, читая стихи современных поэтов

Недаром говорят, что поэзия — это музыка души. И правда, стоит лишь назвать имена великих поэтов России и, сразу, еще не притронувшись к книгам, ощущаешь ту скрытую мелодию русского сердца. Это касается не только поэтов “золотого века”, но и поэтов современности. Говоря о них, я не могу не затронуть самой сути творчества. Ведь творчество — это не только состояние души, но и реальность наших дней, отображаемая на бумаге через духовную призму поэта. Ведь этим я хочу доказать лишь то, что поэты нашего времени, конца XX века, почти ничем не отличаются от поэтов XIX века. Другой была только реальность, в которой жили поэты. Для поэтов пушкинского времени это был возвышенный век, век прекрасного и благородного. Во времена Советов идеалы и стремления были совершенно иными, направленными, как казалось, на “светлое будущее”.



Говоря о современных поэтах, я не буду углубляться в политическую и социальную раздробленность страны. Я хочу только рассказать о полюбившихся мне поэтах. Таким поэтом, затронувшим мое сердце, я могу считать, в первую очередь, В. Высоцкого, сперва отверженного, а после всеми признанного. Больше всего в его поэзии меня притягивают его стихи о горах, а следовательно, и о друге. Ведь там, где горы, там и настоящий проверенный друг. В поэзии В. Высоцкого горы предстают перед нами, как нечто красивое и прекрасное, но до ужаса опасное.







Вот здесь не равнина,



Здесь климат иной;



Идут лавины одна за одной



И за камнепадом идет камнепад.







Он перед нами раскрывает силу гор. Силу ощущения прекрасного, стремления ввысь, чувства локтя.







. . . если шел он с тобой, как в бой,



на вершине стоял, хмельной,



значит, как на себя самого,



положись на него.







Такой же силой обладают стихи Расула Гамзатова. В его стихах ощущается свежесть утренних гор его родины, звон горных рек. Мне нравятся его стихи о женщинах, как о возвышенном и прекрасном. Нравятся в его стихах бережное и любовное отношение к Отчизне.



Интересны и произведения Розенбаума, в которых он показывает трагедию Афгана, тяжелый труд моряка, уходящего в дальнее плавание, любовь в тяжелые времена, трепетное отношение к Родине.







И мы идем совсем не так, как дома,



Где нет войны и все давно знакомо,



Где трупы видят раз в году пилоты,



Где с облаков не валят вертолеты.







Современная поэзия полна не только социальным, но и духовным. Через нее человек ищет себя и познает окружающий мир. Хотелось показать больше поэтов и глубже раскрыть их поэзию, но я думаю, в общих чертах я сумел отобразить свои чувства. .