Сочинение Что я думал и чувствовал после прочтения повести Н.В. Гоголя «Вий»

До прочтения повести Гоголя «Вий» я видел фильм, снятый по этому произведению. Честно говоря, он не произвел на меня большого впечатления – сказка как сказка, старый фильм в черно-белом цвете.

Поэтому когда нам задали прочитать эту повесть, я настраивался на чтение сказки. Поскольку этот жанр фольклора я не очень люблю, но думал, что будет очень скучно и неинтересно. Однако уже с первых страниц я буквально «окунулся» в «Вия» и не смог оторваться, пока не дочитал это произведение до конца. Но и когда была прочитана последняя страница, я еще долго находился под впечатлением от этой повести.

«Вий» рассказывает о страшном происшествии, случившимся с бурсаком Хомой Брутом. Во время каникул он шел домой на побывку, и с ним произошло нечто страшное, закончившееся смертью героя.

Сюжет «Вия» построен по законам настоящего триллера – атмосфера страха и мистического ужаса постепенно сгущается, все больше и больше пугая читателей. Так, Хома вместе со своими однокашниками останавливается переночевать в хуторе у одной древней старухи. Она приютила студентов с одним условием – все они лягут спать в разных местах. Бруту было отведено место в овечьем хлеве. Ночью же, когда все уснули, старуха пришла к герою. Тут и выяснилось, что это ведьма, которая выбрала Хому в качестве своей жертвы: «старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку».

В тот раз Хома сумел одолеть ведьму, но нечистая сила не хотела отпускать героя. Вскоре он попадает в дом к богатому купцу, у которого неожиданно умирает красавица-дочь. Брут должен «отчитывать» панночку молитвами в течение трех ночей.

То, что дальше описывает Гоголь в своей повести, стало одним из самых страшных впечатлений в моей жизни. Панночка оказалась той самой ведьмой, которая во что бы то ни стало хотела погубить Брута. И никто и ничто не могли спасти его. Наверное, вот это ощущение безысходности усиливает тот ужас, который я испытывал, читая сцены в церкви.

Вся нечистая сила во главе с Вием боролась за бессмертную душу Хомы. Панночка могла получить ее, если бы герой вышел из намоленного круга, начерченного вокруг него мелом. Хома сопротивлялся из всех сил, о том ужасе, что он пережил, говорит его голова, которая поседела за те ночи, что ему пришлось пережить. Однако все усилия героя были напрасны – бесовская сила одолела его: «Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха».

Важно, что поддаться ей Хому заставило любопытство – он захотел взглянуть на самого Вия, потерял бдительность и погиб.

Я думаю, своей повестью Гоголь говорит нам, что за душу человека постоянно борются Добро и Зло. Зло имеет огромную силу - ему очень трудно сопротивляться, сама натура человеческая помогает нечистой силе. Поэтому, как мне кажется, нужно быть еще более внимательным и осторожным, ведь, попав в лапы Зла, ты погибаешь и физически, и духовно. .