Сочинение Что я люблю и чего не принимаю в Базарове

Если читатель не полюбит

Базарова со всей его грубостью,

Бессердечностью, безжалостной

Сухостью и резкостью, если он

Не полюбит, повторяю – я виноват,

Я не достиг свой цели.

И. С. Тургенев



После выхода в свет в 1862 году романа Тургенева «Отцы и дети» появилось множество критических статей. Никто не мог простить писателю того, что дворяне изображены иронически, что Базаров все время издевается над ними и оказывается выше их. Критик Антонович назвал Базарова «асмодеем нашего времени». Но все эти факты говорят в пользу Тургенева. Он увидел появление нового типа людей, демократов-разночинцев.

Главная проблема представлена Тургеневым в названии романа: «Отцы и дети». С одной стороны, это вечная проблема двух поколений, с другой – конфликт социально-политических сил, действующих в России в 60-е годы: либералов и демократов. Главные герои романа группируются в зависимости от ого, к какому лагерю их можно отнести. Но дело в том, что Евгений базаров оказывается единственным представителем лагеря «детей».

«Кто есть базаров?» спрашивают Кирсановы у Аркадия и слышат в ответ: «Нигилист». Взгляды нигилиста и Павла Петровича были совершенно противоположными. С первой же встречи они почувствовали неприязнь друг к другу. Павел Петрович, узнав, что Евгений будет гостить у них, спросил: «Этот волосатый?» А Базаров вечером заметил Аркадию: «А чудаковат у тебя дядя».

Павел Петрович Кирсанов – сын боевого генерала. Окончил пажеский корпус. Внешне это человек с красивым лицом, юношески стройный. Живя в деревне у брата, Павел Петрович сохранил аристократические привычки.

Базаров – внук дьячка, сын уездного лекаря. Говорит он мужественным голосом, ясно и просто.

Столкновение Базарова и Павла Петровича было неизбежным. «У нас ещё будет схватка с этим лекарем, я это предчувствую», - говорил Кирсанов. Базаров считал бесполезными их споры, но отклониться он не мог. Страшные слова о том, что он все отрицает, базаров говорит с «невыразимым спокойствием». В словах Павла Петровича чувствуется аристократизм. Он постоянно употребляет слова, подчеркивающие его воспитанность. Иностранные выражения раздражают Базарова: «Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы… подумаешь, сколько иностранных и бесполезных слов» Русскому человеку они не нужны». В речи Базарова проявляется свойственный ему склад ума – трезвый, здравый и ясный. Когда спор зашел о народе, они будто бы сошлись во взглядах. Базаров согласен с Павлом Петровичем, что народ свято преданья, он патриархальный, он не может жить без веры. Но базаров пренебрежительно говорит о русских мужиках. Он выступает не против их самих, а против умиления перед их отсталостью, суеверием, невежеством.

Порой позиция Базарова, которая ко всему относится с критической точки зрения, отличается крайностью. Евгений насмешливо относится к Пушкину, отрицает живопись, поэзию. Он не замечает красоты окружающей среды, хотя по-своему любит ее, считая, что в ней – огромные ресурсы, которые можно использовать на благо человека («природа не храм, а мастерская»).

Евгений Базаров очень одинокий человек. В Марьине он – гость, отличающийся от помещиков. В деревне своего отца в глазах крепостных он – барин. На деле, он далек от помещиков и от простых людей. В романе нет ни одного единомышленника Базарова. Есть только его мнимые ученики. Прежде всего, это Аркадий. Их взаимоотношения нельзя назвать дружбой, потому что она невозможна без взаимопонимания. Дружба не может быть основана на подчинении одного другому. На протяжении всего романа наблюдается подчинение слабой натуры более сильной: Аркадия – Базарову. При этом он лучший из учеников Базарова. Другие его последователи изображены сатирически. Базаров одинок не только в дружбе, но и в любви.

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