Сочинение Что я открыл для себя в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин»

Роман Пушкина «Евгений Онегин» стал для меня своеобразным открытием. Из этого произведения я почерпнул для себя много нового и интересного.

Главным героем романа в стихах является молодой дворянин Евгений Онегин. Один из главных вопросов произведения, который автор ставит перед нами, – умеет ли Онегин любить? Об этом читатель размышляет на протяжении всего романа.

Мне кажется, чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратиться к описанию воспитания и образа жизни героя. Онегин с самых юных лет был частью высшего общества Петербурга. Все, чему мог там научиться герой, - это искусство лжи и лицемерия. Высший свет Петербурга совершенно непритязателен. В нем ценится лишь поверхностная способность произвести приятное впечатление. Глубже никто заглядывать не собирается. Я думаю, в таком обществе легко блистать поверхностным людям.

Постоянные романы, интриги, флирт – вот главные развлечения в этом обществе. Естественно, Онегин в совершенстве овладел «искусством страсти нежной». Но в этих отношениях нет ни капли искренности. Евгений достаточно быстро разочаровался в жизни и своем окружении. Он охладел ко всему вокруг, а через некоторое время он даже уехал в деревню. Но лишь несколько дней его интересовала простая деревенская жизнь, потом герою вновь стало скучно.

Именно во время такого «душевного холода» Евгений Онегин и встретил Татьяну Ларину. Молодая девушка мгновенно влюбилась в столичного франта. Но сам герой был уверен, что никто уже не сможет взволновать его надолго. Онегин не отвечает героине взаимностью, давая ей лишь отповедь.

После нелепого убийства Владимира Ленского на дуэли Евгений бежит из деревни. Мы узнаем, что некоторое время он странствовал, отошел от высшего общества, сильно переменился. Все наносное ушло, осталась лишь глубокая, неоднозначная личность.

В этот период Евгений вновь встречается с Татьяной. Теперь она замужняя женщина, светская львица. Увидев такие перемены, герой теперь сам влюбляется в Татьяну. Именно в этот момент мы понимаем, что Онегин способен любить и страдать. Ведь Татьяна отказывает ему, она не может предать своего мужа.

Таким образом, изначально Онегин – глубокая и интересная личность. Но высшее общество «сослужило ему плохую службу». Лишь отойдя от своего окружения, герой вновь «возвращается к себе» и открывает в себе возможность глубоко чувствовать и искренне любить.

Роман «Евгений Онегин» заставил меня задуматься о важности быть личностью, свободной и независимой от мнения общества, окружения, других людей. А, кроме того, о значимости влияния окружения на человека, на его судьбу, на его мировоззрение.

Роман Пушкина наполнен тонкими психологическими наблюдениями, глубокими размышлениями о человеческой жизни, ее смысле, целях. Поэтому можно сказать, что я в романе оценил, прежде всего, его философскую сторону, общечеловеческую. Но, в то же время, я узнал много нового о культурной и бытовой жизни русских дворян начала 19 века.

В целом роман в стихах А. С. Пушкина стал для меня открытием, произведением, которое я прочитал с большим удовольствием и пользой для себя. .