Сочинение Что я принимаю в Базарове и с чем я спорю

Что я принимаю в Базарове и с чем я спорю?

Базаров - целостная натура, образец для подражания многих людей, но они лишь являются некой пародией на самого Базарова.

Читая роман, понимаешь, что относиться к Базарову равнодушно нельзя: он либо восхищает, либо раздражает, либо и то, и другое.

Базаров - идеал в каком-то смысле. Именно этим он привлекает меня. Своей храбростью, бесстрашностью, непоколебимостью и даже какой-то дерзостью, но дерзостью особенной. Яркой демонстрацией всего этого являются последние дни жизни Евгения Васильевича, когда он лицом к лицу сталкивается со смертью.

«Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня

-Есть; на что тебе?

-нужно… ранку прижечь.

-Кому?

-Себе

-как себе! Зачем же это? Какая это ранка? Где она?

-Вот тут на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь - откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.

-Ну?

Ну, вот я и попросил уездного врача; ну и порезался».

Этот фрагмент ярко свидетельствует о якобы проявлении нигилизма Базарова, но я считаю, что под маской «нигилистических настроений» он скрывает доброе и великодушное сердце… Почему я так считаю? Да потому, что отношения Базарова с «простым людом»- в своем роде, доверительные и теплые, иначе говоря, свойские. Но даже к этим отношениям Базаров относится презрительно, называя русский народ никудышным , ленивым и бесполезным. Меня восхищает то, как вел себя Базаров в последние минуты своей жизни. В нем сохраняется чувство собственной гордости и самосознание: «Не хочу бредить, - шептал он, сжимая кулаки, -что за вздор!»; «-Эка, подумаешь!- промолвил Базаров. - Слово-то что значит! Нашел его, сказал «кризис»- утешен. Удивительное дело, как человек еще верит в слова. Скажут ему, например, дурака и не прибьют, он опечалится; назовут его умницей и денег ему не дадут - он почувствует удовольствие. Эта маленькая речь Базарова, напоминавшая его прежние «выходки», привела Василия Ивановича в умиление». Базаров удивительно непоколебим. В нем дух - жизни, силы, могущества и бесстрашия. Я думаю, этим он является кумиром для многих. Многие люди на месте Евгения Васильевича нервировали своих родственников и друзей, требовали от них неисполнимого и всячески надеялись на долгие утешения. Но Базаров не такой: он ничего не требует для себя, лишь просит отца отправить посыльного за Одинцовой. Совершая такой шаг, он может умереть спокойно. Одинцова приезжает, и с Базаровым у них состоялся небольшой диалог, в котором чувствуется сожаление и горечь Базарова: «-Меня вы забудете,- начал он опять,- мертвый живому не товарищ» В итоге, я хочу сказать, что Базаров для меня- пусть и не образец для подражания в целом, но в его бесстрашности и стойкости перед поворотами судьбы-вот это для меня пример, которому надо следовать. Насчет того, что я отрицаю и не принимаю в Базарове, так это все остальное. Меня прямо-таки возмущает презрительно-холодное отношение Базарова к окружающим его людям, он не считается с ними, единственный человек, с которым он общается на равных- это Одинцова. Она перевернула его отношение к женщинам.

Кроме этого мне не нравится нигилизм - взгляд на некий объект с критической точки зрения. Так нигилизм для Базарова является губительной точкой отправки. Ведь Базаров не такой, он великодушный и у него нет черствого сердце, как поначалу кажется… Базаров, следуя модным направлениям, губит свою жизнь, портит отношения с людьми и даже посягает на святое! Критика искусства -становится в отрицание самого искусства:

«-По-моему,- возразил Базаров,- Рафаэль гроша медного не стоит…»

Отрицания позиции романтики - отрицание любви. То есть отрицая все то, что есть, существует и живет, Базаров отрицает саму жизнь! И значит нет смысла жить дальше, так как жить незачем, и смерть Базарова – логическое завершения романа.

Базаров совмещает в себе- пренебрежение и элементарное неуважение к старшим, отрицание всех моральных и нравственных принципов, потребительское отношение к людям, и это меня расстраивает.

Для меня Базаров всегда останется яркой личностью, единственной в своем роде, он яркий представитель своего поколения-поколения 60-х годов, но многое в нем меня отталкивает и заставляет не соглашаться с большинством его поступков, но несмотря на все это-есть в Базарове и то, что редко встретишь в людях. Стойкость и внутренний стержень. .