Сочинение Что я узнал нового о жизни и о человеке, прочитав роман М. А.Булгакова «Мастер и Маргарита».

Михаил Афанасьевич Булгаков не просто интереснейший писатель, самобытная личность, но и глубочайший философ. Его творчество наполнено серьезными размышлениями на различные темы. Своеобразным апофеозом его творчества, без всяких сомнений, можно считать роман «Мастер и Маргарита».



Это произведение писалось на протяжении двенадцати лет. Роман стал итоговым в жизни и творчестве Булгакова. Он раскрывает взгляды писателя на Добро и Зло, Свет и Тьму, Любовь и Ненависть. Прочтение «Мастера и Маргариты» необычайно обогащает каждого человека духовно, наполняет его большим количеством новых, свежих идей. Сам автор «умудрился» объединить в своем произведении невероятное количество самых разнообразных тем. Говоря о проблематике, мы можем назвать этот роман и социальным, и философским, и мистически-фантастическим, и сатирическим, и, безусловно, любовным.



Необычна и интересна сама композиция произведения. Оно состоит как бы из двух частей. Это роман о Мастере и роман, написанный самим Мастером. Главный герой булгаковского произведения рассказал миру историю пятого прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Кто-то предпочитает читать часть романа, описывающую приключения Воланда и его свиты в Москве, кому-то интересней обращать внимание на главы, посвященные Пилату и Иешуа Га-Ноцри. Мне же было интересно и удивительно все произведение в целом.



Мне очень понравилась задумка автора, что сатана приходит на землю, чтобы нести справедливость. Он наказывает каждого подлеца, взяточника, враля, хама. Но в этой дьявольской кутерьме не пострадал ни один порядочный человек. И это заставляет задуматься и отправить на второй план все наши привычные представления о назначении Бога и Дьявола. Булгаков был слишком интересным, умным, мудрым человеком, чтобы идти в своих мыслях по проторенной дорожке. Поэтому он развил свою теорию, свой взгляд на многие вещи, в том числе, и на религию. Нам говорится о том, что Бог есть абсолютное добро, по этой причине функция справедливого суда переходит к Сатане. Свет и Тьма, Добро и Зло не взаимоисключающие понятия, нет! Они невероятно взаимосвязаны, переплетены между собой и не могут существовать друг без друга. Сам Воланд говорит об этом: «Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей».



Очень интересен также взгляд Булгакова на библейские события. «Мастер и Маргарита» - это роман не только о дьяволе, но и о Христе и его палаче Понтии Пилате, о последователе Иисуса-Иешуа Левии Матвее и о том, как писалась «книга книг» Библия. Во второй главе произведения мы знакомимся с пятым прокуратором Иудеи Понтием Пилатом и его подсудимым, бродячим философом Иешуа Га-Ноцри. Понтий Пилат известен нам как человек, приговоривший Иисуса Христа к распятию. Это знакомая всем библейская история… Но Булгаков видит эти события по другому. Делать перекличку с «книгой книг» позволяют нам многие факторы, хотя бы имена героев и место разворачивающихся событий: Понтий Пилат, Каифа, Иуда – библейские персонажи; Иешуа – Иисус, Ершалаим – Иерусалим и так далее.



С самого начала перед нами вырисовываются непривычно живые герои. Пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат не «свирепое чудовище», а несчастный человек, ненавидящий город, которым он правит, и замученный страшной болезнью гемикранией. Иешуа Га-Ноцри предстает перед нами не как «божественное явление», это всего лишь «человек, одетый в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта – ссадина с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора…» Булгаков прежде всего стремится показать нам живое существо из плоти и крови. Он отнюдь не бесстрашен, его лицо пронизывается ужасом, когда ему грозит физическая расправа. Это обычный человек… и в то же время необычный.



«Злых людей не бывает на свете» - говорит бродячий философ Иешуа Га-Ноцри. Он простой мыслитель, шагающий по миру и делящийся своими идеями со встречными людьми. Именно так все и было, а тот «добрый человек», который стал его последователем, просто неверно все записывал: «Но однажды я заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил…»; «Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной». Вот они, важнейшие фразы! Вот булгаковское понимание Библии! Христос действительно жил на этом свете, но его последователи видели в нем то, что хотели видеть, а не то, что он являл собой на самом деле. В этой путанице во многом виноват бывший сборщик податей Левий Матвей, в котором мы без труда узнаем того самого евангельского Матфея, от чьего лица и открывается Новый Завет.



И дальнейшее развитие романа о Понтии Пилате помогает нам увидеть, что Булгаков ни в коем случае не оспаривает Библию, но пытается показать, что она была писана людьми, поэтому не стоит понимать все буквально. Ибо люди грешны, они не могут не ошибаться, потому что они несовершенны. Памятна в этом случае сцена разговора Пилата с Афранием после казни разбойников и вместе с ними невинного Иешуа. Афраний в глаза врет прокуратору, рассказывая о поведении Га-Ноцри на кресте. Он говорит примерно то, что мы сейчас читаем в Библии.

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