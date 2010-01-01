Сочинение Что я знаю и что я думаю о Великой Отечественной войне

2010 год, помимо всего прочего, ознаменован «военной» юбилейной датой - в этом году мы празднуем 65-летие победы в Великой Отечественной войне. Почти век прошел с момента тех событий, выросло не одно поколение людей, знающих о них лишь по рассказам стариков, по фильмам и книгам. Может быть, поэтому в 2010 году все сильнее звучало мнение «Зачем мы так громко и пафосно празднуем эту дату? Неужели у России нет других, более поздних и актуальных достижений?»

Однако я считаю, что победа в Великой Отечественной, которая повлекла за собой освобождение не только СССР, но и всего мира от фашизма, действительно одна из самых больших заслуг нашей страны. Мне кажется, что это тот подвиг, который сделал Россию объектом уважения для всего мира. По крайней мере, так должно быть.

Я знаю, что Великая Отечественная война длилась четыре года - с 1941 по 1945. И что за это время человеческие потери СССР перевалили за несколько миллионов (!). Я знаю, что войну начал Гитлер без предупреждения и что советские войска не были готовы к такому повороту событий.

К 1941 году русская армия была обескровлена сталинскими чистками, лучшие кадры сидели в это время в лагерях или были расстреляны. И, еще и поэтому, нашей стране было чрезвычайно трудно. Однако мы справились. И произошло это благодаря простому народу, который знал, что на кон в войне поставлено все – жизнь, будущее, сама Россия.

Как открывается сейчас, Великая Отечественная – это не только славные, но и позорные страницы нашей истории, которые тесным образом связаны с именем Сталина, с его политикой. Сейчас рассекречиваются материалы о штрафбатах и загранотрядах, которые составляли из «пушечного мяса» - «врагов народа», до войны отбывавших наказание в лагерях ГУЛАГа. Сейчас становится известно, что «кумиры войны», тот же маршал Жуков, – не безгрешные герои, что многие из них допускали страшнейшие ошибки, цена которых – сотни тысяч человеческих жизней. Например, я знаю, что так называемая Ржевская операция – одна из самых тяжелых и старательно замалчиваемая историками – разворачивалась бы совершенно по-другому, если бы не полководческие ошибки Жукова. Я знаю, что в болотах под Ржевом не полегло бы столько людей, если бы советскими солдатами руководил более опытный или талантливый командир…

И я считаю, что люди имеют право знать о Великой Отечественной правду. Конечно, развенчание кумиров - это всегда больно, особенно для тех поколений, которые всю жизнь прожили, веря в них. Однако я уверен, правда нисколько не преуменьшит величия тех событий, а совсем наоборот, ведь, несмотря ни на что, мы выстояли и победили! Это поистине великий подвиг, не каждому народу такое под силу!

Конечно, истинное лицо войны – это вовсе не красивые слова, а боль, грязь, голод, животный страх, ежесекундная борьба со смертью. А еще - отчаяние, когда понимаешь, что ты остался совсем один, что враги уничтожили твою семью, твой дом – все, что тебе было так дорого и близко. Именно поэтому, мне кажется, многие люди сделали смыслом своей жизни победу, уничтожение фашизма как главного зла на планете. И лишь полностью истребив врага, освободив Берлин и убедившись в смерти Гитлера, можно было немного успокоиться, забыть боль и попытаться начать жить сначала, восстанавливая страну, строя новую жизнь пусть не для себя, но для других – для будущих поколений, которые никогда не должны забывать, что выпало на долю их предков.

Я считаю, что Великая Отечественная не должна быть забыта и потому, что в этой войне миллионам людям пришлось пережить то, что не должен испытать не один человек. По жестокости, зверствам, творившимся на фронте, в тылу, в фашистских концлагерях, этой войне, я думаю, нет равных. Дай Бог нам и последующим поколениям никогда не пережить ничего подобного!

Конечно, скептики скажут, что современному человеку приходится каждый день сталкиваться со смертельной опасностью. Чего стоят те же террористы или служба в современной армии?

Однако люди, стремящиеся к войне сейчас, - это те, кто забыл об уроках Великой Отечественной, кто не осознает, что в любой войне, по сути, нет победителей, а есть только побежденные. Война – не средство для достижения целей, особенно в наше время, когда любой военный конфликт может закончиться исчезновением всей нашей планеты. А в таком случае – всякая война превращается в бессмыслицу, глупость, за которую придется платить непомерно высокую цену.

Таким образом, о Великой Отечественной войне должны знать все поколения россиян. Конечно, память о ней постепенно уходит в прошлое – так и должно быть. Но в наших силах не забывать о цене той войны и изо всех сил пытаться сделать так, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не случилось. .