Сочинение Что я знаю о Великой Отечественной войне

Моя первая учительница много рассказывала нам о Великой Отечественной войне. Каждый год 9 Мая в г. Шяуляй мы с ветеранами войны возлагали цветы на могилу неизвестного солдата. А потом они делились с нами воспоминаниями о военном времени.



У меня нет дедушек и бабушек, которые смогли бы рассказать о войне. Моё поколение не знает всех ужасов, которые пришлось пережить людям старшего поколения во время войны. Но я спросила у мамы, что она знает о войне.



Когда в мирную жизнь людей врывается война, она всегда приносит горе и несчастье. Русский народ испытал на себе тяготы многих войн, но никогда не склонял голову перед врагом и мужественно переносил все невзгоды. Великая Отечественная война, длившаяся пять долгих лет, стала настоящей трагедией для многих народов и стран, а для России особенно. Фашисты преступили законы человеческие, поэтому оказались сами вне всяких законов.



На войне проявились лучшие человеческие качества: смелость, мужество, самоотверженность, любовь к Родине. Война не может ожесточить честного, благородного человека, она лишь раскрывает лучшие качества его души.



Так уж исторически сложилось, что война — это дело мужское. Но она не обошла стороной и русских женщин, фашисты заставили воевать и матерей, настоящих и будущих, в которых самой природой заложена ненависть к убийству. Стойко работали женщины в тылу, обеспечивая фронт одеждой и продовольствием, ухаживая за больными солдатами. Да и в бою женщины не уступали опытным бойцам по силе и отваге. Война несла смерть миллионов ни в чем не повинных жизней матерей и детей, пытавшихся хоть как-то противостоять “чёрной чуме”.



Моя мама училась в Ленинграде. Она много знает об этом городе. И она рассказала мне, что пришлось пережить людям в блокадном Ленинграде во время войны. Сейчас об этом напоминает памятник, поставленный защитникам города – Пискарёвское мемориальное кладбище. Никогда не забудем мы девочку Таню Савичеву, дневники которой стали обвинительным актом на Нюрнбергском процессе против фашизма.



В этом году все люди мира празднуют 60-летие Великой Победы – победы над фашизмом, победы добра над злом.



Люди пережили страшную войну, может быть самую ужасную и тяжелую по своим жертвам и разрушениям за всю историю человечества. Но они никогда не забудут своих героев.



С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Их подвиг бессмертен, так как будет жить в веках.



Грустно видеть сейчас немощных стариков, вспоминающих свою славную молодость, плачущих о погибших товарищах. Понимаешь, как коротка и уязвима человеческая жизнь и как все-таки много может сделать человек — отдать свою жизнь во имя счастья других. Мы не вправе забывать их, отстоявших свободу и независимость народов. И не только помнить, а быть достойными их подвига, не допустить повторения уже современной войны. Именно об этом мечтали бойцы Второй Мировой, они мечтали, чтобы та война стала последней. Но как это сделать?! Разве это возможно?! Да, если объединить все добрые силы на Земле. На это не жаль потратить жизнь, даря людям мир. .