Сочинение Что за человек Городничий?

Жизнь города N из года в год не менялась, ревизоры приезжали и уезжали, а город оставался всё таким же… Богоугодные заведения похожи на кабаки, в которых больные курят табак и не знают, чем они больны, и как им лечиться. В присутственных местах под ногами шныряют гуси с маленькими гусёнками, над шкафом с бумагами висит ременный кнут, а от заседателя запах, как будто он вышел из винокуренного завода. В учебных заведениях учитель, войдя на кафедру, делает гримасу, другой, рассказывая об Александре Македонском, ломает стулья об пол. В почтовой конторе почтмейстер из любопытства распечатывает и читает чужие письма. Улицы не подметаются, а на одной из них навалено на сорок телег всякого сору. О, ещё очень много таких «достопримечательностей» этого удивительного города.

Во главе города был Антон Антонович Сквозник-Дмухановский. Это уже постаревший на службе человек, он опытный, не глупый по-своему, знает толк и расклад важных дел. Любит вести нравоучительные речи, каждое его слово значительно, не ходит вокруг да около. Перед низшими по чину показывает себя важной личностью, которую считают значительной даже в Петербурге. Он всегда готов словчить, обмануть, сыграть любую роль, ему нравится власть над людьми, ради наживы способен на мошенничество. Городничий быстро переходит от страха к радости, от низости к высокомерию, что и делает его роль комической. Он взяточник, но ведет себя при этом солидно; довольно серьезен; говорит ни громко, ни тихо, ни мало.

Но вот однажды Городничий получает письмо, в котором говориться, что в город едет ревизор из Питера, инкогнито, с секретным предписаньем. И при этой не веселой ситуации глава города не забыл рассказать свой «сон в руку» про двух ужасных крыс. Таким образом, он даёт понять, что у него очень хорошо развита интуиция. После этого начинается суета, всем надо как можно быстрее прикрыть свои грешки. Городничий у себя дома собирает попечителя богоугодных заведений, смотрителя училищ, судью, частного пристава, лекаря и двух квартальных. Он дает всем указанья, что и как делать, что и где убирать, подмести и так далее. Каждый по своей части делает все возможное, и общими силами они пытаются за несколько часов привести город в «нормальное состояние». Опять же мы видим комическую ситуацию, когда не хватило нескольких лет, чтобы привести город в порядок, но приезжает ревизор, и все начинают бегать, суетиться, охать и ахать. Но вернемся в дом городничего, куда прибегают запыхавшиеся помещики и наперебой сообщают, сто в трактире уж две неделе живет молодой человек, он одет по-столичному, едет в Саратовскую губернию, денег не платит и во все тарелки заглядывает. Городничий решает лично поехать в трактир, посмотреть на этого ревизора и все скорее разузнать…

Сцена первой встречи городничего и Хлестакова принимает комическую ситуацию, когда собеседники говорят о разных вещах. Хлестаков думает, что его хотят забрать в тюрьму, потому что он не платит за жилье и питание, а городничий думает, что народ уже на него пожаловался, и этот ревизор очень возмущен тем, какой не порядок творится в городе. Хлестаков сначала заикается, но потом говорит громко, а городничий все больше робеет и дрожит, но, не растерявшись, предлагает ревизору пожить у себя дома. Хлестаков соглашается, думая, что к нему так относятся из-за его столичного костюма и манеры держать себя. Городничий очень доволен, так как теперь может следить за каждым шагом этого чиновника, войти к нему в доверие и дать взятку.

В дому городничего все лгут, как только могут. Хлестаков врет, но даже этого не замечает, он говорит то, о чем мечтает. После, напившись, он уходит отдыхать, а остальные думают, как ему дать взятку. Лучше всех эти дела знал Земляника. Выслушав советы судьи, первым пошел Аммос Федорович, вторым почтмейстер, затем Лука Лукич и так далее. Каждый давал соответствующую «грешку» сумму, то есть если грешок большой, то и сумма большая, грешок маленький или не большой, то сумма не большая. Хлестаков, набив себе карман деньгами, не против заняться Анной Андреевной и Марией Антоновной. Он заигрывает с обеими, и, попав в тупиковое положение, делает предложение дочери городничего…

Городничий не мог поверить, что ему предоставлена большая честь быть зятем такого знатного и богатого человека. Но Хлестаков понял, что зашёл очень далеко и решил исправить это дело пока никто и нечего не узнал, как можно скорее уехать из города. Тем временем городничий и Анна Андреева мечтают о шикарной жизни в Петербурге и о шикарном доме… По этому поводу они устраивают праздник. Глава города, пользуясь таким случаем, важничает, представляет себя царём в маленьком государстве. А все перед ним уничтожаются, чуть ли не в ножки кланяются, поздравляют со знаменательным событием. Всё бы хорошо, но правде уже пора вылезать наружу…

В дом городничего прибегает почтмейстер с письмом, которое написал Хлестаков своему знакомому Тряпичкину. И тут все становится ясно, что Хлестаков не ревизор, и что настоящий чиновник или уже приехал, или вот-вот приедет. Но кто же первый распустил слух, что Хлестаков это ревизор? Тут от безвыходности все начинают искать виновного, чтобы на нем отыграться за все, что произошло… Наконец, приезжает «долгожданный» ревизор: «Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сейчас же к себе…»

Первый вопрос, который хочется задать в этой ситуации: что же будет дальше? Да ничего особенного. Городничий уже тридцать лет на службе, он трех губернаторов обманул и не только, а тут из-за одной осечки меняться: «Ни за что!» - сказал бы он. Все сделает заново, сыграет ту же сцену, что и прежде, если, конечно, не попадется какой-нибудь честный ревизор, но вряд ли. Раз за столько лет всех можно было подкупить, дать взятку. А сейчас что? Так что конца и краю не будет этой истории. Город N и его служащие останутся такими же….