Сочинение «Что за прелесть эти сказки»

"Что за прелесть эти сказки!" Сказка - это рассказ о заведомо невозможном. Здесь есть обязательно что-то фантастическое, неправдоподобное: животные разговаривают, на первый взгляд обыкновенные предметы оказываются волшебными. . . Недаром известная русская пословица гласит: "сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок". Урок нравственности, доброты, честности, ума и иной раз хитроумия. Использование жанров народного творчества было характерной особенностью творчества многих русских писателей. К ним обращались и А. С. Пушкин, и М. Ю. Лермонтов, и Н. В. Гоголь, и М. Е. Салтыков-Щедрин. Но все-таки сказка ярче и показательнее демонстрирует своеобразие фольклора и его единство во всемирном масштабе, открывает общие черты, присущие человеку и человечеству.

Сказки Пушкина! Это первые наши книги. Лучшие. С них начинается наша любовь ко всей русской поэзии. А когда я впервые прочитала сказки Пушкина? Очень давно. Сначала я только слушала, запоминая стихи, потом научилась читать сама. . . Слова как бы сами приходят на память:

У лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том. . .

Пушкинская сказка летит "через леса, через моря", "в облаках перед народом", с высоты ей открываются и синее море, возле которого рыбак расстилает сети, и темная чаща, где играют медвежата. Пушкин писал не просто сказки, а сказки в стихах. Каждое слово звучит необыкновенно выразительно, в каждой новой сказке стих Пушкина звучит по-новому. В "Сказке о царе Салтане" поднятые паруса символизируют быстроту и свободу движения:

Ветер весело шумит,

Судно весело бежит. . .

В "Сказке о мертвой царевне" мы слышим протяжные вздохи ветра и видим, как тучи стремительно бегут по небу:

Ветер, ветер! Ты могуч,

ты гоняешь стаи туч. . .

Звуки в стихах изменяются не случайно. Они не только говорят о том или ином предмете, но и изображают его так, что мы видим все яснее, чем обычно. В "Сказке о золотом петушке" стих Пушкина звучит довольно отрывисто и резко:

Петушок с высокой спицы

Стал стеречь его границы. . .

Многие сказки, как-то: "Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о попе и о его работнике Балде" - в конце стихов не имеют рифм, что невольно заставляет любителя сказки читать внимательно и неторопливо.

Пушкин любил справедливость. Он всегда на стороне своих добрых героев. Скупой поп считал своего работника балдой, попытался его обмануть, спровадив к старому бесу. Но хитрый работник, выполнив все, что обещал, заставил плясать под свою дудку не только беса, но и своего лукавого хозяина. В другом не менее поучительном произведении Пушкин замечательно показал высокомерный нрав старухи, которая жестоко помыкала своим стариком, за что осталась в буквальном смысле у разбитого корыта. Используя различные литературные приемы, как-то: гипербола, гротеск - Пушкин добился какого-то особенного звучания этой темы.

Перечитывая любимые сказки вновь и вновь, каждый раз видишь до боли знакомые картины, написанные драгоценными красками:

Град на остове стоит

С златоглавыми церквами,

С теремами и садами;

Ель растет перед дворцом,

А под ней хрустальный дом. .

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