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Сочинение Что заинтересовало вас в воспоминаниях и высказываниях М.Ю. Лермонтова? (по произведениям «Песня про

    М. Ю. Лермонтов в своем творчестве часто обращался к истории России. В ее славном прошлом он видел былое величие страны и русского народа. Поэт противопоставлял прошлое настоящему, подчеркивая никчемность и пустоту своих современников, всей окружающей его жизни.
    Так, в стихотворении «Бородино», например, это выражено очень наглядно. Старый солдат, ветеран Отечественной войны 1812 года, говорит своему молодому племяннику, а вместе с ним, и всем читателям:
    Да, были люди в наше время,
    Не то, что нынешнее племя:
    Богатыри - не вы!
    В этом стихотворении поэт описывает одно из ключевых сражений в Отечественной войне 1812 года. Именно здесь, по мнению Лермонтова, проявились все лучшие качества русского народа, которые помогли победить «великого и ужасного» Наполеона. И главное из них – любовь к Родине, готовность отдать за нее жизнь:
    И молвил он, сверкнув очами:
    «Ребята! не Москва ль за нами?
    Умремте же под Москвой,
    Как наши братья умирали!»
    И умереть мы обещали,
    И клятву верности сдержали
    Мы в Бородинский бой.
    В «Песне про купца Калашникова» Лермонтов переносится в далекие времена правления Ивана Грозного. Автор погружает нас в страшную атмосферу того времени. На этом фоне разворачивается битва главного героя – купца Калашникова – с опричником Киребеевичем. В справедливом бою Калашников отстаивает честь жены, доброе имя семьи, свое счастье.
    Этот герой не побоялся противостоять любимцу царя, да и самому Грозному. Калашников погибает, но остается героем, сумевшим сохранить свое достоинство и защитить свою семью.
    Лермонтов прославляет свою родину, историю России. Его произведения заставляют гордиться нашей страной, наталкивая, в то же время, на серьезные размышления о жизни и человеке. .

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