Сочинение Что заинтересовало вас в воспоминаниях и высказываниях М.Ю. Лермонтова? (по произведениям «Песня про

М. Ю. Лермонтов в своем творчестве часто обращался к истории России. В ее славном прошлом он видел былое величие страны и русского народа. Поэт противопоставлял прошлое настоящему, подчеркивая никчемность и пустоту своих современников, всей окружающей его жизни.

Так, в стихотворении «Бородино», например, это выражено очень наглядно. Старый солдат, ветеран Отечественной войны 1812 года, говорит своему молодому племяннику, а вместе с ним, и всем читателям:

Да, были люди в наше время,

Не то, что нынешнее племя:

Богатыри - не вы!

В этом стихотворении поэт описывает одно из ключевых сражений в Отечественной войне 1812 года. Именно здесь, по мнению Лермонтова, проявились все лучшие качества русского народа, которые помогли победить «великого и ужасного» Наполеона. И главное из них – любовь к Родине, готовность отдать за нее жизнь:

И молвил он, сверкнув очами:

«Ребята! не Москва ль за нами?

Умремте же под Москвой,

Как наши братья умирали!»

И умереть мы обещали,

И клятву верности сдержали

Мы в Бородинский бой.

В «Песне про купца Калашникова» Лермонтов переносится в далекие времена правления Ивана Грозного. Автор погружает нас в страшную атмосферу того времени. На этом фоне разворачивается битва главного героя – купца Калашникова – с опричником Киребеевичем. В справедливом бою Калашников отстаивает честь жены, доброе имя семьи, свое счастье.

Этот герой не побоялся противостоять любимцу царя, да и самому Грозному. Калашников погибает, но остается героем, сумевшим сохранить свое достоинство и защитить свою семью.

Лермонтов прославляет свою родину, историю России. Его произведения заставляют гордиться нашей страной, наталкивая, в то же время, на серьезные размышления о жизни и человеке. .