Сочинение Что значит быть «особенным» человеком? (По роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?»)

Из всех героев романа именно Рахметов

больше всего влиял на современников и на

последующие поколения революционеров.

Н. Г. Чернышевский.



В своем произведении “Что делать?” Чернышевский показал жизнь людей того времени, рождение революционеров. Значительное место в романе занимают личные отношения героев. Роман “Что делать?” заставляет нас рассуждать. Автор все время находится рядом со своими героями и с читателями, он увлекает их своей мыслью, волнением. Чернышевский стремится показать читателям, что злое и плохое в людях порождают дурные обстоятельства. Автор говорит, что эти обстоятельства могут быть изменены только революционным путем. Люди, как Марья Алексеевна, поступают дурно не со зла, а потому, что при господствующих порядках выгодно поступать дурно.

Особенный герой и особенный человек в романе “Что делать?” — это Рахметов. Родом он был из дворян, имел свое поместье, около четырехсот душ, семь тысяч десятин земли. Отец его был очень умный и образованный человек. Перерождение Рахметова в особенного человека началось, когда он окончил университет. Закончив гимназию и приехав в Петербург, он стал присматриваться, что среди студентов есть умные головы, которые думают не так, как другие. Они заинтересовали его, он стал искать знакомства с кем-нибудь из них. Он знакомится с Кирсановым, и началось его перерождение в “особенного” человека. Он внимательно слушал Кирсанова. Кирсанов посоветовал Рахметову, какие книги ему читать. Наутро он шел в магазин и покупал французские и немецкие книги. В первые месяцы своего перерождения он почти все время проводил в чтении, но потом он стал ему меньше уделять внимания. Он вырабатывал в себе правила: никакой роскоши, “есть то, что ест простой народ”. Он стал каждый день заниматься гимнастикой, заниматься физическим трудом. Успевал делать очень много, не признавал отдыха. У него было много дел, но личных дел у него не было. Он мало бывал дома, все ходил и разъезжал. Он воспитывал характер, силу воли, спал на гвоздях, проверял себя, сможет он или нет. Чернышевский говорил о таких людях, как Рахметов: “Это недурные люди. Мало их, если расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла, они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы. Это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли”.

Рахметов является профессиональным революционером, особенным человеком своего времени. Он хочет помочь народу, хочет быть похожим на простой народ. Рахметов ощущал потребность к революционной борьбе, он много странствовал, знакомился с жизнью народа. В романе он раскрывается как умелый организатор, готовый к любым трудностям. Рахметов, человек очень редкой породы, людям казался мрачным, но в действительности был мягким и нежным. Рахметов был одним из тех, кто сумел понять, что от самого человека, от его воли и знаний зависит, какое место в жизни он для себя найдет. .