Сочинение Что значит для меня Земля

Старенький автобус, который, кажется, через каждые полметра «кашляет» и «чихает» где-то глубоко в своем сердце - моторе, в конце концов, выбирается из задымленного города, который еще только просыпается, хотя никогда не бывает совсем тихим и спокойным. Под «урчания» мотора в голову приходят разнообразные мысли: еще вчера ты ощущал себя обычным человеком, который вместе с другими перебегал дорогую на красный свет, почти не видел звезд в небе, которые «гасят» своим светом уличные фонари и закрывают серые коробки многоэтажек, а сегодня получил совсем другой статус. Турист! А может надо выбираться в заморские Египты или знойные Кипры, чтобы ощутить красоту нашей Земли? Философское течение мыслей обрывается. То есть его обрывает водитель, судя по возрасту, наверное, ветеран, который управляет стареньким автобусом: «Эй, там, приехали! Ваша остановка!». Желтым пятнышком автобус покатил дальше по асфальту, на котором и заканчиваются современные достижения цивилизации.



Дальше начинается лес. Еще очень рано, только сереет, поэтому лишь небольшие деревца на опушке отливают изумрудной краской, а весь лес воспринимается темно-синей влажной стеной.



Ночью выпала густая роса. В поглощенном заботами городе это вряд ли заметил бы, но здесь, в окружении живого мира, даже лесная просека мокрая от летних слез природы. Лесная влажная дорога все же влечет к себе, будто обещает что-то необыкновенное. Но пока что так холодно в рассветном полумраке, что спящая красота зеленого края еще не волнует, не вызывает восхищения, а лишь мимоходом фиксируется взглядом. Пока что мысленно находишься в городских кварталах.



Вырванный из обычной среды, не успеваешь сориентироваться в новом мире, который окружил тебя всего несколько минут тому назад. И все же странствие на природу, в страну лесных чудес начинается. Упругий ковер влажной лесной травы стелется под ноги. Время от времени какая-нибудь наглая травинка выбивается из этого коврика или «хитрый» куст протягивает мокрый листочек-ладошку, чтобы найти незащищенную частичку твоего человеческого тела и притронуться, будто лизнуть ее влажным шершавым языком. Невольно вскрикиваешь: холодно и неприятно. Просека начала надоедать: с обеих сторон тянется какой-то одинаковый вид: кусты и деревья, кусты и деревья. Хочется уже чего-то необыкновенного. Кто-то все ж таки услышал неудовлетворенные мысли.



Вот оно! Что-то взблеснуло между деревьями, заискрилось. Оказывается, в конце концов, солнечный лучик нашел дорогу к лесному полумраку. И сразу натолкнулся на чудо: вероятно, это вчера неутомимо ткал паук свою паутину, обещая солнечный день и надеясь, что попадет сюда какая-то добыча для него. Но пока что здесь спрятался не обед для паука, а тонкие серебристые нити густо обсеяли капельки росы. Их и нашел солнечный луч, да и превратил в сокровище из самоцветов. Интересно, а сам хозяин этих кружев видит цвета, или понимает, какую красоту создал сам и что довершило утреннее светило? Хочется протянуть руку и собрать эти изумруды, понести с собой… Но потеряется тогда невольно созданная живая гармония Земли, нерукотворная ее красота. А лес тем временем приобретает понемногу свои настоящие дневные краски. Солнце допило последние капли росы из цветов, листвы, травы.



Отступила темная, вплоть до синего зелень, и появилась вся палитра красок, созданных природой. Вместе с ней ожили чудеса, которые так ждал. Осталась где-то позади широкая просека, теперь уже бежит под ногами небольшая тропинка, протоптанная людьми, а может, и теми лесными жителями, которые еще не встретились. Встретятся ли вообще? И пока что грех жаловаться на художественный вкус Матери-Природы. Она как бы разворачивает свою, книгу, которую нужно читать не спеша. Да и куда торопиться среди такой красоты. Солнечный лучи уже властвует в лесном резном одеянии. Вдруг что-то будто укололо возле глаза. Какая-то букашка не рассчитала траектории полета? Нет. Это тоже затеи Солнца. Непослушный лучик, преломившись в какой-то последней капельке росы, попал на кожу и немного обжог ее.

Что-то забелело неожиданно впереди. Будто ствол поваленного дерева. Белое пятно между миганием деревьев влечет, вынуждает идти быстрее. Вот оно! В самом деле, дерево. Только не поваленное. Так уже выросла береза, у которой почти весь ствол лежит на земле. И ни одной ее сестры рядом нет. Или это игра природы, или последствия случайного урагана, который добрался когда-то к этой частичке леса, или все-таки результат жесткости человека? Наверное, скорее всего, последнее предположение справедливое. Чье добро и зло сошлись в одном дереве? То ли птица принесла откуда-то сюда березовую семечку, или человек, стремясь развеселить этот темный уголок леса, посадил белокурую красавицу, теперь все равно. И если бы не проходила мимо этого, уже старого морщинистого дерева, тропа, можно было бы предположить, что это зверь свалил березу молоденькой или пригнул к земле ветер. Но весьма близко подошла к ней лесная дорожка.

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