Сочинение Что значит жить хорошо?

Почти всегда на вопрос «Как поживаешь?» мы отвечаем «Хорошо» или «Нормально». Говоря так, все мы имеем в виду приблизительно одно и то же: в данный момент в основных сферах жизни у нас все в порядке – не произошло никаких негативных событий, перемен к худшему и т. д.

Но если спросить «более глобально» – «Что для тебя хорошая жизнь? Что для тебя жить хорошо?» - мы получим сотни вариантов ответов. У каждого это «хорошо» будет исключительно свое, индивидуальное, не похожее на другие.

Так что же для меня значит жить хорошо? Первое, что просится написать, – материальное благополучие. В общем, конечно, деньги – это одна из основных сторон жизни взрослого человека. В нашем обществе все строится на материально-денежной основе, об этом даже в учебниках философии говорится. Без денег невозможно существовать, они являются вещественным выражением общественной значимости человека, его профессионализма, его энергии, в конце концов, которую он затрачивает на то, чтобы принести пользу обществу.

Таким образом, деньги – это не только материальная обеспеченность человека, его статус, но показатель его профессиональных достижений. А это очень важно, особенно, как мне кажется, для мужчины. Кроме того, деньги, конечно, дают свободу и независимость. А без этого, на мой взгляд, нельзя «жить хорошо».

Но, с другой стороны, жить хорошо для меня – это значит жить счастливо. А имея лишь деньги, я, увы, не могу быть счастливым. Для этого мне требуются «нематериальные» составляющие.

Очень надеюсь, что я буду заниматься любимым делом, реализуюсь в профессии, буду расти там и достигать вершин. «Дело всей жизни», любимая профессия, на мой взгляд, очень важны, ведь здесь человек проявляет себя как творец, как созидающая личность. А творить в самом широком смысле этого слова – одна из насущных потребностей и отличительных черт Homo sapiens.

Но, как говорит моя мама, кроме работы у человека должна существовать личная жизнь. Возможно, пока я не очень серьезно задумываюсь об этом, но в перспективе, конечно, хочу, чтобы у меня была семья – жена и дети.

Я всегда мечтал о большой семье, в которой важную роль играют и бабушки с дедушками, тети, дяди, племянники, двоюродные братья и т. д. Конечно, я понимаю, что важно соблюдать меру, не нарушать личные границы семьи, однако большое количество любящих друг друга людей – это прекрасно. Для меня это – счастье.

Но семья для меня – это не только родственники, но и близкие друзья. Они необходимая часть моей «хорошей жизни». Сколько себя помню, в доме моих родителей всегда собирались теплые компании друзей, единомышленников. Здесь велись интересные беседы, душеспасительные разговоры, пелись песни, обсуждались последние новости и т. д. Между моими родителями и друзьями всегда существовало духовное единство, которое они пронесли через всю жизнь. Думаю, в отношениях с друзьями я подражаю именно моим маме и папе.

Все, о чем я написал, - это «личные составляющие» моей хорошей жизни. Но есть и «общественные». Для того чтобы я жил хорошо, хорошо жить должна моя страна. Как бы это ни пафосно звучало, моя судьба тесным образом связана с судьбой России, и это данность. Поэтому для меня очень важно, что происходит с моей страной. Больше того, я считаю, что каждый взрослый человек должен участвовать в судьбе своей родины, пытаться сделать общую жизнь лучше. И тогда лучше станет жизнь каждого отдельного человека.

Таким образом, «хорошая жизнь» для меня включает много составляющих, материальных и духовных, личных и общественных. Эти составляющие просты и даже банальны, но, в то же время, очень важны. Именно они, на мой взгляд, способны сделать меня счастливым. .